banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
hafif yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Polis kazanın detaylarını paylaştı
Polis kazanın detaylarını paylaştı
Pınarbaşı ve Dörtyol Bölgesi’nde yangın…
Pınarbaşı ve Dörtyol Bölgesi’nde yangın…
Gönyeli'de inşaat alanında hırsızlık
Gönyeli'de inşaat alanında hırsızlık
Meteoroloji uyarısı: "Beklenen yağışların yer yer etkili olması bekleniyor"
Meteoroloji uyarısı
Narenciye fabrikasında forklif aracın çarptığı Taşçı yaşamını yitirdi
Narenciye fabrikasında iş kazası
banner405

Trafik kazası… 3 yaralı

22 Mayıs 2022 Pazar 17:15
Trafik kazası… 3 yaralı

Yeşilyurt'ta Ecevit Caddesi üzerinde bu sabah 11.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

banner341
Polis açıklamasına göre, Emre Yapıcı (E-24), yönetimindeki EK 370 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Ergün Atasayan (E-75) yönetimindeki ZMF 168 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yolun sağından çıkan EK 370 plakalı araç, bir narenciye bahçesi içerisine girip durdu.  Kaza sonrası alev alan EK 370 plakalı araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile EK 370 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hamza Abbas’ın (E-22) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güngördü Gaziantep’te temas ve incelemelerde bulundu
Güngördü Gaziantep’te temas ve incelemelerde bulundu
Tatar, Türkiye’de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün kaza yapması sonucunda yaşamını yitirenlere rahmet, tüm Türk halkına da başsağlığı diledi
Tatar, Türkiye’de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün kaza yapması sonucunda yaşamını yitirenlere rahmet, tüm Türk halkına da başsağlığı diledi
Tatar iş kazasında yaşamını yitiren Taşçı için başsağlığı mesajı yayımladı
Tatar iş kazasında yaşamını yitiren Taşçı için başsağlığı mesajı yayımladı
Meteoroloji uyarısı: "Beklenen yağışların yer yer etkili olması bekleniyor"
Meteoroloji uyarısı: "Beklenen yağışların yer yer etkili olması bekleniyor"
Narenciye fabrikasında forklif aracın çarptığı Taşçı yaşamını yitirdi
Narenciye fabrikasında forklif aracın çarptığı Taşçı yaşamını yitirdi
Dışişleri Bakanlığı’ndan Güney Kıbrıs’a Kapalı Maraş yanıtı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Güney Kıbrıs’a Kapalı Maraş yanıtı
Üstel: "Kara sınır kapılarından gelenler bir devlete geldiklerini hissedecek"
Üstel: "Kara sınır kapılarından gelenler bir devlete geldiklerini hissedecek"
"2022 Yılı TC ile KKTC Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması" Resmi Gazete'de
"2022 Yılı TC ile KKTC Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması" Resmi Gazete'de
Sivil Savunma, Koruçam’daki yangına müdahale ettiğini açıkladı
Sivil Savunma, Koruçam’daki yangına müdahale ettiğini açıkladı
Koruçam’da yangının bilançosu…
Koruçam’da yangının bilançosu…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim