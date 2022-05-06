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Trafik işaret levhaları yenileniyor

İHALESİ TAMAMLANAN ÇALIŞMALARA İLERLEYEN GÜNLERDE BAŞLANACAK

06 Mayıs 2022 Cuma 13:00
Trafik işaret levhaları yenileniyor

Karayolları Dairesi Müdürlüğü, trafik işaret levhalarının yenilenmesi için Türkiye Cumhuriyeti (TC) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl çıkılan ihalenin tamamlandığını ve ilerleyen günlerde çalışmalara başlanacağını bildirdi.

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Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde bulunan trafik işaret levhalarının tamiri ve eksik olanların tamamlanmasıyla ilgili 2021 yılı içerisinde ihaleye çıkıldığı ancak dövizde yaşanan ani yükselişten dolayı ihalenin tamamlanamadığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede bulunan trafik işaret levhalarının yenilenmesi için TC Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl çıkılan ihalenin tamamlandığı ve ilerleyen günlerde çalışmalara başlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, acil olan levhaların yenilenmesi için de Karayolları Dairesi’nin kendi imkanlarıyla çalışmalarını yürüttüğü ifade edildi.

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Son Güncelleme: 06.05.2022 13:54
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