banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sivil Savunma'dan anlamlı ziyaret...
Sivil Savunma'dan anlamlı ziyaret...
Ekilen/dikilen ve nadasa bırakılan araziler için beyan süresi son kez uzatıldı
Beyan süresi uzatıldı!
TMT Mücahitler Derneği: “Büyük bir gururla anıyor ve kutluyoruz”
TMT Mücahitler Derneği: “Büyük bir...
Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine yeni atama!
Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine yeni...
Kabine ‘şimdilik’ tamam!
Kabine ‘şimdilik’ tamam!
banner405

Töre, Göreme Belediye Başkanı’nı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’nin Nevşehir ilinden Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

17 Mart 2022 Perşembe 16:15
Töre, Göreme Belediye Başkanı’nı kabul etti

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, kabulde ilk sözü alan Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, dostluk ve kardeşliği geliştirmek amacıyla Girne ve Çatalköy Belediyeleri ile kardeş şehir protokolleri imzaladıklarını anımsatarak, bu vesileyle Meclis Başkanı Töre’yi de ziyaret etmek istediklerini söyledi. 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında Anavatan Türkiye olmadan milli davanın ileriye götürülemeyeceğine değinerek, bu davayı Anavatan Türkiye’den aldıkları güç ile müştereken yürüttüklerini söyledi. 
KKTC’de gerek yerel yönetimler, gerek ise hükümet ve Meclis’in yürüteceği çalışmalarla Anavatan Türkiye’nin kurumları ve belediyeleri ile karşılıklı işbirliğinde olmaya devam edeceklerini söyleyen Töre, dayanışmanın her zaman süreceğini belirtti.  

banner341
Töre, KKTC’nin büyük bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmasının büyük bir şans olduğunu ifade etti. 
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş hakkında konuşan Töre, bir an önce bölgeye barışın gelmesini arzuladıklarını söyledi. 
Töre,  “Bize barış 20 Temmuz 1974 sabahı gelmiştir. Ancak Rumlarla bir anlaşma imzalayamadık. Çünkü Rumların Enosis ve Helenizm hedefleri devam ediyor. Bizler Kıbrıs’ın bir Girit olmasını kabul etmedik. Bugün bayraklarımız altında mutluyuz.”  ifadelerini kullandı. 
 

banner360
Son Güncelleme: 17.03.2022 16:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: “Euro’ya endeksleme meselesi artık samimiyetle konuşulmalı”
Erhürman: “Euro’ya endeksleme meselesi artık samimiyetle konuşulmalı”
Cumhurbaşkanlığı Halk TV muhabirini yalanladı
Cumhurbaşkanlığı Halk TV muhabirini yalanladı
Akpolat, Yılmaz ile görüştü
Akpolat, Yılmaz ile görüştü
Tatar, Çanakkale Zaferi ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı
Tatar, Çanakkale Zaferi ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı
Gazimağusa’da uyuşturucu: 1 tutuklu
Gazimağusa’da uyuşturucu: 1 tutuklu
Sendikalar, HP ödeneğinin iki ayda bir maaşlara yansıtılması başta olmak üzere önerilerini yarın başbakan’a sunacak
Sendikalar, HP ödeneğinin iki ayda bir maaşlara yansıtılması başta olmak üzere önerilerini yarın başbakan’a sunacak
Başbakan Sucuoğlu Berat Kandili’ni kutladı
Başbakan Sucuoğlu Berat Kandili’ni kutladı
Pilli: “e-sağlık projesi sağlıkta önemli bir reform teşkil ediyor”
Pilli: “e-sağlık projesi sağlıkta önemli bir reform teşkil ediyor”
2‘si Girne, 1’i de Gaziveren’de 3 yangın meydana geldi
2‘si Girne, 1’i de Gaziveren’de 3 yangın meydana geldi
Evinde ölü bulundu
Evinde ölü bulundu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim