Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103186
ALTIN
227.073
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9396
EURO
6.0307
Meteorolojiden toz uyarısı
METEOROLOJİDEN TOZ UYARISI
Güzelyurt’da sahte para
GÜZELYURT’DA SAHTE PARA
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
KKTC'YE GİRİŞ YAPARKEN TUTUKLANDI
banner282
Flaş Haber
Girne’de hırsızlık
Kapat

Töre, Azerbaycan’da anma etkinliğine katılıyor

Töre, Azerbaycan’da anma etkinliğine katılıyor

24 Şubat 2019 Pazar 09:19
Töre, Azerbaycan’da anma etkinliğine katılıyor

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Azerbaycan’ın Hocalı kentinde Ermeniler tarafından soykırıma tabi tutulan 613 kişinin anma etkinliğine katılıyor.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, yarın ve Salı Yeni Yüzyıl ve Beykent üniversitelerinde yapılacak etkinlikler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ve Azerbaycan Parlamentosu’ndan da katılımcıların olacağı sergi ve konferansta Sn. Zorlu Töre konuşmacı olarak yer alacak.

Azerbaycanlı Islahatçı Gençler Birliği Cemiyeti, anma konferansında Zorlu Töre’ye “Türk Dünyası Hizmet Ödülü” verecek.

26 Şubat akşamı AKİT TV'nin konuğu olacak olan Zorlu Töre, Çarşamba sabah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönecek.

 

Son Güncelleme: 24.02.2019 12:30
Anahtar Kelimeler:
Zorlu Töre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisiye Haberler…
Polisiye Haberler…
Meteorolojiden toz uyarısı
Meteorolojiden toz uyarısı
“kıbrıs Türk MillÎ Mücadele” Konulu Fotoğraf Yarışmasında Ödül Kazananlar İle Sergilenecek Fotoğraflar Belirlendi... Sergi 5 Mart’ta...
“kıbrıs Türk MillÎ Mücadele” Konulu Fotoğraf Yarışmasında Ödül Kazananlar İle Sergilenecek Fotoğraflar Belirlendi... Sergi 5 Mart’ta...
EL-SEN ve HAS-DER, görev şehidi Özkan Gürler için yarın anma töreni düzenleyecek
EL-SEN ve HAS-DER, görev şehidi Özkan Gürler için yarın anma töreni düzenleyecek
En çok yağış alan bölgeler
En çok yağış alan bölgeler
BASIN-SEN’den Radikal gazetesinde yayımlanan fotomontaja eleştiri...
BASIN-SEN’den Radikal gazetesinde yayımlanan fotomontaja eleştiri...
Lefkoşa’da yaşayan SMA hastası Davut yetkililerden yardım bekliyor
Lefkoşa’da yaşayan SMA hastası Davut yetkililerden yardım bekliyor
Halkın Partisi Güzelyurt’ta ziyaretlerde bulundu
Halkın Partisi Güzelyurt’ta ziyaretlerde bulundu
Hastanelerin vazgeçilmezi: Laboratuvarlar
Hastanelerin vazgeçilmezi: Laboratuvarlar
Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak
Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim