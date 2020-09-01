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Toplumlararası Çocuk Korosu’na Başvuru Çağrısı

Toplumlararası Çocuk Korosu (ICC) 2020-2021 eğitim yılında da faaliyetlerine  devam edecek.

01 Eylül 2020 Salı 15:03
Toplumlararası Çocuk Korosu’na Başvuru Çağrısı
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Toplumlararası Çocuk Korosu (ICC) 2020-2021 eğitim yılında da faaliyetlerine  devam edecek.

KTÖS’ten verilen bilgiye göre, provalar, koronun eski ve yeni üyelerinin katılımıyla, Eylül 2020'den Haziran 2021’e kadar haftada bir kez gerçekleştirecek.

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Provalar başlamadan önce, alanında oldukça tecrübeli olan şefler tarafından, çocukların birbirleriyle ve şefleriyle olan ilişkilerinde güven oluşturabilmek ve tanıma sürecini hızlandırmak adına çeşitli oyunlar ve aktiviteler gerçekleştirilecek.

Provalar, Yeşil Hat’ın her iki yanından gelenler için kolayca erişilebilir olan Dayanışma Evi’nde (Home for Cooperation) her çarşamba 17.15 – 18.30 arasında yapılacak.

İlk prova 30 Eylül  tarihinde gerçekleştirilecek. Kovid-19’a bağlı olarak Dayanışma Evi’ne erişimle ilgili kuralların değişmesi durumunda, ekip her iki tarafta ayrı provaların yapılmasını planlıyor.

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Son Güncelleme: 01.09.2020 15:20
Anahtar Kelimeler:
Toplumlararası Çocuk Korosu
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