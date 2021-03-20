TOCEK: “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi ciddi bir yanlış”

TDP TOCEK Başkanı Nalan Ersümer, insan haklarını koruyan, şiddet görenleri korumayı amaçlayan, şiddet uygulayanlara karşı gerekli cezalandırma mekanizmalarının alınmasını sağlayan ve İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen “Kadınlara Yönelik ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesine ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nden geri çekilmenin demokratik olmayan gerici bir adım olduğunu savundu. Ersümer, bunun “şiddete maruz kalanları kaderine terk etmek” anlamına geleceğini kaydetti.

Ersümer, yazılı açıklamasında, birçok ülke tarafından imzalanan ve uygulamada da oldukça yarar sağlayan uluslararası bir sözleşmeden çekilmenin endişe verici olduğu görüşünü ifade etti.

“EV İÇİ ŞİDDET YASASI YAŞAM BULMALI”

Başta KKTC olmak üzere tüm dünyada özellikle de eşitliğin sağlanması ve şiddetin önlenmesi adına daha ileri adımlar atılması gerekliliği üzerinde duran Ersümer, bu bağlamda KAYAD tarafından Meclis’e sunulan “Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı”nın bir an önce yaşam bulması gerektiğini kaydetti.



Yasanın yaşam bulması adına da gerekli adımların atılması gerektiğini kaydeden Nalan Ersümer, bu bağlamda TDP olarak Meclis’te söz konusu yasa tasarısının ivedilikle görüşülmesini isteyeceklerini sözlerine ekledi.

