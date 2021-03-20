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TOCEK: “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi ciddi bir yanlış”

Toplumcu Demokrasi Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TDP TOCEK), Türkiye Cumhuriyeti’nin genel anlamda, özellikle kadınlar olmak üzere herkesin şiddete maruz kalmaksızın yaşama hakkını korumayı öngören, cinsiyetler arası ayrımcılığın önlenip, eşitliğin sağlanmasını hedefleyen İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin son derece yanlış ve düşündürücü olduğunu belirtti.

20 Mart 2021 Cumartesi 14:21
TOCEK: “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi ciddi bir yanlış”
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TDP TOCEK Başkanı Nalan Ersümer, insan haklarını koruyan, şiddet görenleri korumayı amaçlayan, şiddet uygulayanlara karşı gerekli cezalandırma mekanizmalarının alınmasını sağlayan ve İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen “Kadınlara Yönelik ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesine ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nden geri çekilmenin demokratik olmayan gerici bir adım olduğunu savundu. Ersümer, bunun “şiddete maruz kalanları kaderine terk etmek” anlamına geleceğini kaydetti.
Ersümer, yazılı açıklamasında, birçok ülke tarafından imzalanan ve uygulamada da oldukça yarar sağlayan uluslararası bir sözleşmeden çekilmenin endişe verici olduğu görüşünü ifade etti.

“EV İÇİ ŞİDDET YASASI YAŞAM BULMALI”
Başta KKTC olmak üzere tüm dünyada özellikle de eşitliğin sağlanması ve şiddetin önlenmesi adına daha ileri adımlar atılması gerekliliği üzerinde duran Ersümer, bu bağlamda KAYAD tarafından Meclis’e sunulan “Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı”nın bir an önce yaşam bulması gerektiğini kaydetti.

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Ersümer, ekonomik ve duygusal şiddet dâhil, tüm ev içi şiddet türlerini tarif ederek suç kapsamına koyan, tahkikat aşamasında atılması gereken adımları yasal zorunluluk haline getirerek bir standart belirleyen, polisin, mahkemeye herhangi bir başvuru yapmadan 24 saatliğine şiddet uygulayıcıyı evden uzaklaştırma yetkisine sahip olacağı, Ada genelinde tüm paydaşların kullanacağı bir risk değerlendirme sistemi oluşturularak, yüksek risk grubundaki direnişçiler için ortak eylem planını zorunlu kılan, sadece KKTC vatandaşları değil tüm şiddet mağdurlarının adli yardımdan faydalanabilmesi gibi birçok olumlu ve gerekli unsuru içeren Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın yaşama geçirilmesinin son derece önemli olduğunu belirtti.
Yasanın yaşam bulması adına da gerekli adımların atılması gerektiğini kaydeden Nalan Ersümer, bu bağlamda TDP olarak Meclis’te söz konusu yasa tasarısının ivedilikle görüşülmesini isteyeceklerini sözlerine ekledi.
 

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Son Güncelleme: 20.03.2021 15:28
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeİSTANBUL ZÖLEŞMESİ YAŞATIRIstanbul SözleşmesiTdp
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