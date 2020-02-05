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TMT Mücahitler Derneği Nalbantoğlu’nun ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Doktor Burhan Nalbantoğlu’nun ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TMT Mücahitler Derneği Nalbantoğlu’nun ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Doktor Burhan Nalbantoğlu’nun ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 12:00
TMT Mücahitler Derneği Nalbantoğlu’nun ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Doktor Burhan Nalbantoğlu’nun ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Dernek Başkan Yardımcısı Celal Bayar, mesajında, 6 Şubat 1980 tarihinde vefat eden Nalbantloğlu’nun mukavemetçi, mücahit ve siyasetçi kimliğine işaret ederek, “Dr. Burhan Nalbantoğlu’nu, 40’ıncı ölüm yıldönümünde, rahmetle, sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz” dedi.
Bayar, mesajına şöyle devam etti:
“Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun Kıbrıs Türk halkına ve Davasına büyük ve unutulmaz hizmetleri geçmiştir. Adeta bir nefer gibi çalışan, her yere koşan, dürüst, vatansever, yardımsever, mert ve cesur bir yürek taşıyordu. Ne yazık ki daha çok işler başaracak ve halkımıza ışık tutacak yaşta 55 yaşında beklenmedik bir anda aramızdan ayrıldı.

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İzci Lideri, öğretmen, çeşitli cemiyet, dernek kurucusu, kulak burun boğaz mütehassısı, TMT kurucusu, Mücahit Komutanı, Temsilciler Meclisi Üyeliği, Genel Komite Üyeliği, TKP Kurucusu, Milletvekili ve Sağlık Bakanlığı kısa hayatına sığdırdıklarıdır. En büyük eseri adını taşıyan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesidir.
Koca Reis’i ve hizmetlerini unutmak mümkün değildir. Hala O ve O’nun gibileri özlüyoruz. 
Dr. Burhan Nalbantoğlu’na Allahtan gani gani rahmet dileriz.”
                                                                                     

Son Güncelleme: 05.02.2020 15:26
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs TMT Mücahitler DerneğiDoktor Burhan Nalbantoğlu
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