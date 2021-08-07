TMT Mücahitler Derneği, Erenköy Direnişi’nin 57. Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Koreli, Erenköy Direnişi’nin 57. yıl dönümü nedeniyle TMT mücahitler Derneği adına yayımladığı mesajda, Şanlı Erenköy Direnişi’de toprağa düşen tüm şehitleri ve uçağının düşmesiyle Rum çapulcular tarafından esir alınıp hunharca şehit edilen kahraman Şehit Pilot Cengiz Topel’i minnet ve şükranla anarak, hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyetler diledi.
Koreli mesajında şu ifadelere yer verdi:
Koreli, Erenköy Direnişi’nin 57. yıl dönümü nedeniyle TMT mücahitler Derneği adına yayımladığı mesajda, Şanlı Erenköy Direnişi’de toprağa düşen tüm şehitleri ve uçağının düşmesiyle Rum çapulcular tarafından esir alınıp hunharca şehit edilen kahraman Şehit Pilot Cengiz Topel’i minnet ve şükranla anarak, hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyetler diledi.