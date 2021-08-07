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TMT Mücahitler Derneği, Erenköy Direnişi’nin 57. Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

TMT Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesindeki en önemli destanlardan biri olan 8 Ağustos 1964 şanlı Erenköy Direnişi’nin 57. yıl dönümünü büyük bir şeref ve gururla bir kez daha andıklarını söyledi.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 12:00
TMT Mücahitler Derneği, Erenköy Direnişi’nin 57. Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Koreli, Erenköy Direnişi’nin 57. yıl dönümü nedeniyle TMT mücahitler Derneği adına yayımladığı mesajda, Şanlı Erenköy Direnişi’de toprağa düşen tüm şehitleri ve uçağının düşmesiyle Rum çapulcular tarafından esir alınıp hunharca şehit edilen kahraman Şehit Pilot Cengiz Topel’i minnet ve şükranla anarak, hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyetler diledi. 
Koreli mesajında şu ifadelere yer verdi: 

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“1974 öncesinde Kıbrıs Türkü’nün Anavatanla arasındaki tek penceresi ve en önemli ikmal merkezi konumundaki Erenköy bölgesine 8 Ağustos 1964 tarihinde Enosisçi Grivas ve emrindeki tam teçhizatlı Rum çapulcular tarafından  gerçekleştirilen askeri taarruz, eli silah tutan bir avuç yöre halkı ve Anavatan Türkiye’deki tahsilini bırakıp yardıma koşan üniversite gençlerinden oluşan ve imkanları çapulculara oranla son derece kısıtlı olan kahraman Mücahitlerimiz tarafından destansı bir direnişle durdurulmuş, Türk uçaklarının 9 Ağustos 1964 tarihinde vurduğu son darbe ile de,  zafer çığlığı atmaya hazırlanan Eokacı çapulculara, onlara kumanda eden Grivas’a ve zafer seyretme umuduyla yüksek bir yamaçtan olanları izleyen Makarios’a, ölene dek hafızalarından silinmeyen ibretlik bir hezimet yaşatılmıştır.” 

 

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Son Güncelleme: 07.08.2021 12:10
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