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TMT Mücahitler Derneği, bir rum vatandaşının anıt çemberindeki bayraklara karşı sergilediği davranışı kınadı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, bir Rum vatandaşının Gazimağusa’da Zafer Anıtı'nın bulunduğu anıt çemberindeki bayraklara karşı sergilediği “saygısızlık girişimini kınadıklarını bildirdi. 

11 Aralık 2021 Cumartesi 14:15
TMT Mücahitler Derneği, bir rum vatandaşının anıt çemberindeki bayraklara karşı sergilediği davranışı kınadı

TMT Mücahitler Derneği ayrıca, ilgili yasal tüzükte gerekli değişikliklerin yapılarak, bayrağa karşı sergilenen benzeri davranışların “ağır suç” kapsamına alınması ve “caydırıcı cezalar” getirilmesi yönünde yetkililere çağrıda da bulundu.
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği adına Veli A. Koreli’nin yaptığı yazılı açıklamada, “Larnaka’dan güya turist olarak ülkemize gelen özürlü bir Rum vatandaşının Gazimağusa Anıt çemberindeki bayraklarımıza karşı sergilediği saygısızlık girişimini öfkeyle karşılıyor ve nefretle kınıyoruz” ifadelerine yer verildi. 
“Bu menfur olayın, Elen zihniyetince son zamanlarda kılıflı olarak gerçekleştirilen provokasyon zincirinin bir halkasından başka bir şey olmadığını” belirten Koreli, “Yargı sürecini hassasiyetle takip etiklerini ve yargı süreci sonunda failin ibretlik caydırıcı bir cezaya çarptırılması konusunda KKTC yargısının mevcut yasaların elverdiği ölçüde gereğini en doğru ve caydırıcı şekilde yerine getireceğine inançlarının en üst seviyede olduğunu” söyledi.

Koreli ayrıca, açıklamasında, ilgili tüzükte gerekli değişikliklerin yapılarak bayrağa karşı sergilenen benzeri davranışların “ağır suç” kapsamına alınması ve caydırıcı cezaların getirilmesi çağrısında bulunularak şu ifadelerde bulundu:

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“Bu vesileyle, altını önemle çizerek hatırlatmak istiyoruz ki, devletimizin varlığının, millî bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin yegâne sembolü olan bayrağımıza karşı sergilenen böylesi ve benzeri çirkin davranışların, ceza yasasının ‘sair suçlar’ başlığı altında cüzî bir kabahat niteliğindeki ‘uygunsuz hareket’ suçu ile yargılanmasının Yüce bayrağımızın kutsallığı ve dokunulmazlığı ile bağdaşır yanı yoktur. Bu nedenle, devlet yetkililerimize ilgili bayrak tüzüğünde gerekli tadilatların bir an önce yapılarak  “cezaî müeyyide” ile ilgili yasal boşluğun doldurulması, bayrağa karşı işlenen suçların ‘ağır suç” kapsamına alınması ve ilgili yasanın caydırıcı cezalarla donatılması yönünde acil çağrı yapıyoruz.”
 

       


 

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Son Güncelleme: 11.12.2021 15:19
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