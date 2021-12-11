TMT Mücahitler Derneği, bir rum vatandaşının anıt çemberindeki bayraklara karşı sergilediği davranışı kınadı

TMT Mücahitler Derneği ayrıca, ilgili yasal tüzükte gerekli değişikliklerin yapılarak, bayrağa karşı sergilenen benzeri davranışların “ağır suç” kapsamına alınması ve “caydırıcı cezalar” getirilmesi yönünde yetkililere çağrıda da bulundu.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği adına Veli A. Koreli’nin yaptığı yazılı açıklamada, “Larnaka’dan güya turist olarak ülkemize gelen özürlü bir Rum vatandaşının Gazimağusa Anıt çemberindeki bayraklarımıza karşı sergilediği saygısızlık girişimini öfkeyle karşılıyor ve nefretle kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.

“Bu menfur olayın, Elen zihniyetince son zamanlarda kılıflı olarak gerçekleştirilen provokasyon zincirinin bir halkasından başka bir şey olmadığını” belirten Koreli, “Yargı sürecini hassasiyetle takip etiklerini ve yargı süreci sonunda failin ibretlik caydırıcı bir cezaya çarptırılması konusunda KKTC yargısının mevcut yasaların elverdiği ölçüde gereğini en doğru ve caydırıcı şekilde yerine getireceğine inançlarının en üst seviyede olduğunu” söyledi.

Koreli ayrıca, açıklamasında, ilgili tüzükte gerekli değişikliklerin yapılarak bayrağa karşı sergilenen benzeri davranışların “ağır suç” kapsamına alınması ve caydırıcı cezaların getirilmesi çağrısında bulunularak şu ifadelerde bulundu:







