banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Asgari ücret net 6 bin 90, brüt 7 bin TL olarak onaylandı
Son Dakika
Asgari ücrete onay!
Sallandık!
Son Dakika
Sallandık!
Parti liderlerinin ‘itibar’ savaşı!
Parti liderlerinin ‘itibar’ savaşı!
banner405

Tıp-İş, poliklinik yapmama eylemini askıya aldı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), yarından itibaren poliklinik yapmama eylemini askıya aldı.

11 Ocak 2022 Salı 22:15
Tıp-İş, poliklinik yapmama eylemini askıya aldı

Kararı, Sendika Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu yazılı açıklamayla duyurdu.

banner341
27 Aralık 2021’de başlayan eylemlilik sürecinde geçen hafta Başbakan’la görüştüklerini hatırlatan Taşçıoğlu, “Sayın Başbakan’ın talep ve sorunlarımızın çözümüne yardımcı olmak adına, girişimde bulunarak yaptığı görüşmeler neticesinde teknik kurulun çalışmaya başlaması, mali konuların Maliye Bakanlığı ile görüşülmeye başlanması ve devlet hastanelerinde nöbet tutan hekimlerin yemek sorununa çözüm bulunması nedeniyle 12 Ocak 2022 tarihinden itibaren poliklinik yapmama eylemimizi askıya aldığımızı tüm kamuoyuna duyururuz” açıklamasında bulundu.

Taşçıoğlu, Sağlık Bakanlığı ile diyalog yoluyla çözüm bekleyen sorunlarının halen devam ettiğinden ötürü diğer eylemlerinin devam ettiğini de bildirdi.

banner360
Son Güncelleme: 12.01.2022 01:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sucuoğlu Ankara’da AK Parti ve MHP’den bir grup milletvekili ile bir araya geldi
Sucuoğlu Ankara’da AK Parti ve MHP’den bir grup milletvekili ile bir araya geldi
LAÜ Öğrencilerinden TMT Gemikonağı Derneğine anlamlı proje
LAÜ Öğrencilerinden TMT Gemikonağı Derneğine anlamlı proje
Tatar: “Önemli olan vefadır”
Tatar: “Önemli olan vefadır”
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Trafik kazası
Trafik kazası
Gürcafer: “Çıkış yolunu asgari ücret endeksli aramak doğru bir yaklaşım değil”
Gürcafer: “Çıkış yolunu asgari ücret endeksli aramak doğru bir yaklaşım değil”
Savaşan: “Tanınmamışlığın avantajlarını kullanacağız”
Savaşan: “Tanınmamışlığın avantajlarını kullanacağız”
Ataoğlu: “Futbol takımı tutar gibi değil, projeleriyle kimler ön planda ise onlara oy verin”
Ataoğlu: “Futbol takımı tutar gibi değil, projeleriyle kimler ön planda ise onlara oy verin”
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Denktaş ve Dr. Küçük, ölüm yıl dönümlerinde anılıyor
Denktaş ve Dr. Küçük, ölüm yıl dönümlerinde anılıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim