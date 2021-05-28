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The Arkın Rodin Collection Gallery açıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Kurucusu Erbil Arkın’ın, “Auguste Rodin Koleksiyonu” yeniden Kıbrıs’taki sanat izleyicileriyle buluşuyor.

28 Mayıs 2021 Cuma 13:00
The Arkın Rodin Collection Gallery açıldı
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ARUCAD’dan yapılan yazılı açıklamaya göre Girne’deki Arkın Group’un merkez ofisi olan The Clock Tower’da yer alan The Arkın Rodin Collection Gallery’de, Rodin’e ait 27 heykel sergilenecek.

 Ziyaretin ücretsiz olduğu sergiyi ziyaret etmek isteyenlerin pandemi kuralları gereği 0392 650 11 11 numaralı telefondan randevu alması gerekiyor.

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Galeri, hafta sonu dahil her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Dünyaca ünlü Fransız heykeltıraş Auguste Rodin’in 27 heykelinin yer aldığı serginin daha önce 2017’de üniversitenin kuruluşunda sergilendiği belirtildi.

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Son Güncelleme: 28.05.2021 14:34
Anahtar Kelimeler:
The Arkın Rodin Collection Gallery
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