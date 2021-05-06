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Telekomünikasyon Dairesi’nden abonelere çağrı

Telekomünikasyon Dairesi,  31 Mart’a kadar olan borçların 18 Mayıs’a kadar kapatılması gerektiğini duyurdu.

06 Mayıs 2021 Perşembe 14:45
Telekomünikasyon Dairesi’nden abonelere çağrı
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Daire’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“31 Mart sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetleri bilgisayar aracılığıyla kesilecektir. Ayrıca Kasım ayı sonu itibariyle dairemize 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerimizin hatları iptal edilerek abonelikleri iptal edilecektir. Bu durumda olan abonelerimizin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları rica olunur.”

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Son Güncelleme: 06.05.2021 15:15
Anahtar Kelimeler:
TELEFON BORCUTelekomünikasyon Dairesi
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