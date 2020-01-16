Telekomünikasyon Dairesi uyardı

AKSİ TAKDİRDE SES DATA VE İNTERNET HİZMETLERİNİN KESİLECEĞİNİ DUYURDU
Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin 30 Kasım 2019 tarihine kadar olan borçlarını en geç yarın kapatmaları gerektiği, aksi takdirde ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceği bildirildi.
Açıklamada, “Bu durumda olan abonelerimizin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları rica olunur” denildi.
Son Güncelleme: 16.01.2020 14:39