banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tecavüz zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Tecavüz zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Buldukları kredi kartıyla 1 ay sefa sürmüşlerdi! Mahkemeye çıkarıldılar
Buldukları kredi kartıyla 1 ay...
14 yaşındaki çocuk aranıyor!
14 yaşındaki çocuk aranıyor!
Milli mücadele madalyaları Güzelyurt'ta takdim edildi
Milli mücadele madalyaları Güzelyurt'ta takdim...
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
banner404

Tecavüz zanlısı mahkemeye çıkarıldı

30 Ekim 2022 Pazar 10:55
Tecavüz zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Kalkanlı’da meydana gelen cinsel saldırı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı E.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Kader Çamlıbelli olayla ilgili bulguları aktardı. Çamlıbelli huzurda bulunan zanlı E.E’nin 29 Ekim 2022 tarihinde saat 03.00-06.00 saatleri arasında Kalkanlı/Güzelyurt adresindeki ikametgâhı içerisinde 19 yaşındaki bir kız ile bulunduğu esnada rızası dışında cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile aleyhinde şikâyet yapıldığını söyledi. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını, bu bağlamda tahkikatın salimen yürütülebilmesi maksadı ile zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Buldukları kredi kartıyla 1 ay sefa sürmüşlerdi! Mahkemeye çıkarıldılar
Buldukları kredi kartıyla 1 ay sefa sürmüşlerdi! Mahkemeye çıkarıldılar
14 yaşındaki çocuk aranıyor!
14 yaşındaki çocuk aranıyor!
Anlamlı 29 Ekim kutlaması
Anlamlı 29 Ekim kutlaması
Milli mücadele madalyaları Güzelyurt'ta takdim edildi
Milli mücadele madalyaları Güzelyurt'ta takdim edildi
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Kablo çaldıkları gerekçesiyle mahkemeye çıkarılan zanlılara 3 gün tutukluluk
Kablo çaldıkları gerekçesiyle mahkemeye çıkarılan zanlılara 3 gün tutukluluk
"Çöplük yangınlarını soluyarak kanser olmamız mı isteniyor?"
"Çöplük yangınlarını soluyarak kanser olmamız mı isteniyor?"
Saatlerinizi kontrol etmeyi unutmayın!
Saatlerinizi kontrol etmeyi unutmayın!
Nöbetçi Eczaneler (30 Ekim 2022)
Nöbetçi Eczaneler (30 Ekim 2022)
Evinde ölü bulundu
Evinde ölü bulundu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim