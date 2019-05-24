Tebrikler Çelebioğlu özel güvenlik şirketi

TEBRİKLER ÇELEBİOĞLU ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ
Ergün YAHAT
Burda Durmuş Erkanlı sorumluluğundaki Celebioğlu özel güvenlik şirketi belkide başka yerlerde yapılmayanı yapması ve ambulanslar ile acil servise gelen hastaların kayıtlarını tutması sonrasında bir anda kayıtlarda arananlar listesinde olduğu tesbit edilen Tuğçe Turçin önce hastane yönetimine ardından Gazimağusa polis müdürlüğü adli şube ekiplerine bildirildi.
Polis müdürlüğüne yapılan bildiri sonrasında hastaneye gelen polis ekipleri tedavisinin ardından küçük kızı alıp ailesine teslim etmesi sonrasında çok sayıda vatandaşlar Çelebioğlu özel güvenlik şirketine tebrik mesajları göndermeye devam ediyorlar.