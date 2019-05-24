Tebrikler Çelebioğlu özel güvenlik şirketi

TEBRİKLER ÇELEBİOĞLU ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ

Ergün YAHAT

19/05/2019 Tarihinde Lefkoşadaki evinden kaçan 13 yaşındaki Tuğçe Turçin Gazimağusa'da kaldığı evde bir anda nefes darlığı şikayeti ile 112 ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burda Durmuş Erkanlı sorumluluğundaki Celebioğlu özel güvenlik şirketi belkide başka yerlerde yapılmayanı yapması ve ambulanslar ile acil servise gelen hastaların kayıtlarını tutması sonrasında bir anda kayıtlarda arananlar listesinde olduğu tesbit edilen Tuğçe Turçin önce hastane yönetimine ardından Gazimağusa polis müdürlüğü adli şube ekiplerine bildirildi.

Polis müdürlüğüne yapılan bildiri sonrasında hastaneye gelen polis ekipleri tedavisinin ardından küçük kızı alıp ailesine teslim etmesi sonrasında çok sayıda vatandaşlar Çelebioğlu özel güvenlik şirketine tebrik mesajları göndermeye devam ediyorlar.