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TDP Gençlik Örgütü’nden CTP Gençlik Örgütü'ne ziyaret

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü Genel Başkanı Arda Çileker ve beraberindeki heyet, Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü’nü ziyaret ederek Genel Başkan Enver Gürkan Tekiner başkanlığındaki heyetle görüştü

06 Eylül 2021 Pazartesi 12:30
TDP Gençlik Örgütü’nden CTP Gençlik Örgütü'ne ziyaret

TDP’den yapılan açıklamaya göre TDP heyetinde Merkez Yönetim Kurulu Örgütlenme ve Sosyal İşler Sekreteri Ezgi Özyiğit, Mali İşler Sekreteri Tuğdem Berksel ile Siyasi, Hukuki İşler ve Eğitim Sekreteri Ergün Bey yer aldı.

TDP Gençlik Örgütü’nün Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum ve Türkiye’deki siyasi partilerin gençlik yapılanmalarını kapsayan tanışma ziyaretleri çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmede, Başkan Tekiner’in yan ısıra CTP Gençlik Örgütü'nden Kaan Samiöz, Tufan Vudalı, Reşit Çakıcısoy, Direnç Berksel, Çağın Nevruz Özsoy da hazır bulundu.

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Görüşmede, başta gençlik sorunları olmak üzere, gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu, özellikle çevre sorunları ve UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin vatandaşlık uygulamalarının tartışıldığı kaydedildi.

TDP açıklamasında örgütlerin her iki konuda da önümüzdeki süreçte ortak neler yapılabileceğiyle ilgili çalışma komitesi dahil diğer tüm alternatifleri kendi merkez yönetim kurullarında görüşme kararı aldığı bildirildi.

Görüşmede ayrıca “iki devletli çözüm modeli gibi bugünkü konjonktürde kabulü mümkün olmayan ve Kıbrıs Türk toplumunu dünyadan daha da koparacak siyasetlere onay vermelerinin mümkün olmayacağı” görüşünü de ileten TDP Gençlik Örgütü heyetinin, Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı bir federal çözüm gerçekleşinceye değin, buna inanan herkesle, her örgütle işbirliğini büyütmeye hazır olduklarını vurguladığı belirtildi.

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Son Güncelleme: 06.09.2021 13:43
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