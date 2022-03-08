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TDP Gençlik Örgütü: “Kamusal çocuk bakım evleri ve kreşlerine yatırım bir devlet politikasına dönüştürülmeli”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yaptığı açıklamada, “kamusal çocuk bakım evleri ve kreşlerine yatırımın bir devlet politikasına dönüştürülmesi” çağrısında bulundu.

08 Mart 2022 Salı 14:45
TDP Gençlik Örgütü: “Kamusal çocuk bakım evleri ve kreşlerine yatırım bir devlet politikasına dönüştürülmeli”

TDP Gençlik Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “TDP Gençlik Örgütü olarak gerçek anlamda toplumsal bir değişim için, ayrımcılığın sadece yasalar ile giderilemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ideallerimiz için vazgeçilmezdir. Bu nedenle cinsel eğitim dersi ve ev içi şiddete yol açan güç/kontrol dengeleri eğitiminin müfredatlımızda yer alması elzemdir” ifadelerine yer verildi.
“Ülke çapında kamusal çocuk bakım evleri ve kreşlerine yatırım yapılmasının bir devlet politikasına dönüştürülmesi gerektiği” belirtilen açıklamada, bu kurumların hem kadınların iş ve aile arasında kuracağı dengeyi geliştireceği, hem de kadınların iş hayatındaki fırsatlardan daha kolay faydalanmalarını sağlayacağı kaydedildi.
2021 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre işgücüne dahil olmayan nüfusun yüzde 54.3’ünün kadınlardan oluştuğuna işaret edilen açıklamada, “İşgücüne dahil olmayan kadın nüfus incelendiğinde ise ev hanımları yüzde 35 ile en büyük paya sahiptir. Kadınların kariyer yapma, çocuk yetiştirme, aile üyelerine özen gösterme, siyasi veya sivil katılıma ait olma gibi farklı eylemler için zamana ihtiyaçları olduğu aşikardır” denildi.
“Cumhuriyet Meclisi’nde komitede bekletilen Ev İçi Şiddet Yasası’nın yeni seçilen meclisin ‘birincil ödevleri’ arasında olması gerektiği” belirten açıklamada, “Böylece şiddete uğrayan kadınlar gerekli destek hizmetlerinden faydalanırken, suçu yasalar ile sabitlenmiş kişilerin cezalandırılmasının önünün açılacağı” kaydedildi.

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“Mevcut ceza mevzuatında hala kürtajda eş rızası zorunluluğu gibi çağ dışı uygulamaların söz konusu” olduğu ifade edilen açıklamada, kürtaj hakkını değerlendirirken, “kadının ihtiyaçlarının ve menfaatlerinin ön planda tutulduğu” bir anlayışla düzenlemeler yapılması noktasında Meclis’e “büyük sorumluluklar” düştüğü belirtildi. Ayrıca açıklamada, “Kadın hijyen ürünlerine uygulanan KDV ve diğer tüm vergilerin en asgari düzeye indirilmesi” çağrısında da bulunuldu.
“LGBTQI+ bireyler ne yazık ki dezavantajlı gruplar içerisinde yer almakta ve gerek toplum gerekse de devlet tarafından ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar” denilen açıklamada, “Bu durumu kabul etmek mümkün değildir. Kökeninde homofobi, bifobi, transfobi yatan suçlarla mücadele etmek, LGBTQI+ haklarının insan hakları olduğuna inanan her bireyin sorumluluğudur” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, TDP Gençlik Örgütü’nün toplumsal cinsiyet adaletinin sağlandığı güne ulaşıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceği de belirtildi.
 

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Son Güncelleme: 08.03.2022 17:29
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