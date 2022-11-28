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TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, TC Gazimağusa Konsolosluğunun 15 Ocak’ta hizmete gireceğini açıkladı

28 Kasım 2022 Pazartesi 22:26
TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, TC Gazimağusa Konsolosluğunun 15 Ocak’ta hizmete gireceğini açıkladı

TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim KKTC temaslarını değerlendirdi

Lefkoşa, 28 Kasım 22 (TAK): Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, TC Gazimağusa konsolosluğunun 15 Ocak’ta hizmete gireceğini açıkladı.

KKTC’de temaslarda bulunan Yasın Ekrem Serim, TC Lefkoşa Büyükelçiliğinde KKTC temaslarını değerlendirdi. Serim'e TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da eşlik etti. 

-İlk yurt dışı ziyaret..

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, göreve getirilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC temasları sırasında, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve Dışişleri Bakanı tarafından kabul edildiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığında konsolosluk istişarelerini gerçekleştirdiklerini belirten Serim, bir önceki istişarelerin 2015 yılında yapıldığını dolayısıyla uzun bir aradan sonra gündemdeki konuları ele alma ve sonuçlandırma imkanı bulduklarını söyledi.

Tüm bu temaslarda Metin Fevzioğlu’nun da kendilerine eşlik ettiğini vurguladı.

-"Kıbrıs meselesinin çözümü için sahadaki gerçeklere odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz"

Kendilerini KKTC’yle yan yana durdukları ortak bir milli davanın sahibi olarak gördüklerini belirten Serim, Kıbrıs meselesinin çözümü için sahadaki gerçeklere odaklanılması gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüme gidecek yolun Kıbrıs Türk halkının, muktesep hakları olan, egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin tesciliyle açılabileceğini anlattıklarını vurgulayan Serim, “Adadaki iki tarafın statüleri eşitlenmeden çözümün mümkün olamayacağını yılmadan izah ediyoruz” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın BM’nin 77’inci Genel Kurulunda KKTC’nin tanınması için yaptığı çağrının da bu amaca yönelik olduğunu hatırlatan Serim, “Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak katılan KKTC ilk kez anayasal ismiyle uluslararası bir teşkilata üye oldu” dedi.

Serim, önümüzdeki dönemde KKTC’deüst düzey ziyaretlerin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü belirterek, buna yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Tüm bu çabalar devam ederken KKTC’nin kendi ayakları üzerinde duran, üreten, güçlü bir devlet haline gelebilmesi için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Serim, “Kendi vatandaşlarımıza sunduğumuz tüm hizmetleri KKTC vatandaşlarına da sunmaya gayret ediyoruz” dedi.

-"Hem KKTC’yi yurt edinenlere hem de KKTC vatandaşlarına nasıl daha iyi hizmet götürebileceğimizin arayışındayız"

Serim, bugün gerçekleştirdikleri konsolosluk istişarelerinin de aynı amaca hizmet ettiğini ifade ederek, hem TC vatandaşlarına hem de KKTC vatandaşlarına nasıl daha iyi hizmet götüreceklerinin arayışı içerisinde olduklarını belirtti.

“KKTC vatandaşlarının 3. Ülkelerde konsolosluk yardımı almasına ilişkin anlaşmayı imzaya hazır hale getirdik” diyen Serim, özellikle pandemi döneminde hem TC hem KKTC’nin ihtiyaçlarına aynı anda yanıt verdiklerini, gereken anlarda hep birlikte tahliyelerini gerçekleştirdiklerini, acil durum hastanesini kısa sürede faaliyete geçirdiklerini hatırlattı.

Serim, son 20 yılda devrim niteliğinde adımlar atıldığını, KKTC’yi yurt edinen vatandaşlarına da her türlü konforu sunmaya çalıştıklarını, iş hayatı başta olmak üzere tüm sorunların üstesinden gelebilmek için yapılabilecekleri de KKTC ile ele yaptıklarını anlattı.

TC Lefkoşa büyükelçiliğinin konsolosluk işlem hacmi en geniş olan dış temsilciliklerinden biri olduğuna işaret eden Serim, 15 Ocak’ta Gazimağusa Konsolosluğunun da bu kapsamda hizmete açacaklarını ifade etti.

Dış politikalarının temel taşlarından biri olan insani diplomasi ve vatandaş odaklı yaklaşımın bugüne kadar attıkları adımlara öncelik ettiğini vurgulayan Serim, “Elbette herkesin derdine derman olmayı büyük bir devlet bilinciyle omuzlarımızda sorumluluk biliyoruz” dedi.

Serim, daha atılacak nice adımların, çözülecek nice sorunların olduğunun da farkında ve bunların hepsini gerçekleştirecek güce ve kudrete sahip olduklarını belirterek, “Bu inanç ve kararlılıkla hem kendi vatandaşlarımızın hem de KKTC vatandaşlarının hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

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