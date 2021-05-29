Tatar, Voleybol Federasyonu yönetimini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, tüm kısıtlamalara ve izolasyonlara rağmen Kıbrıslı Türk sporcuların uluslararası temaslar yaptığını ve ülkeyi başarıyla temsil ettiklerini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tecrübeli sporcuların tecrübelerini yeni nesillere aktarmasının önemini vurguladı.

Tatar, devletin maddi ve manevi olarak sporculara destek çıkmasının öneminin altını çizdiği konuşmasında, sağlam devlet yapısı ve örgütlenmenin gerekliliğine değindi.

Pandemi sonrası ekonominin gelişmesi temennisinde bulunan Tatar, spor alanında yapılacak destek için güçlü bir ekonomi gerektiğini belirtti.



Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

