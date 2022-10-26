Tatar: “Uluslararası toplumun, böylesine anlamlı çalışmalara saygı gösterip iştirak etmesi mutluluk vericidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Taekwondo Judo Karate Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ve 10 ülkeden gelen federasyon başkan ve yöneticilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabuldeki konuşmasında, yıllardan beri büyük azim ve kararlılıkla sürdürülen 33. WTF KKTC Uluslararası Şampiyonası’nın 33. yıldönümünü kutlamaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Tatar bunun, KKTC’nin tanınması bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, yapılacak olan müsabakaların, kardeşlik ruhu içerisinde gerçekleşeceğine olan inancını belirterek, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda çok acılar yaşadığını ve zor süreçlerden geçtiğini ifade etti.

Ülke gençlerine uygulanan ambargo ve izolasyonların aşılması için bu tür etkinliklerin yapılmasının çok önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, sporcuların farklı ülkelerde gerçekleşen turnuvalara katıldığını dile getirdi.

Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyük bir özveri ve gayretle çalışıp büyük başarılar elde eden sporcuların ailelerini, antrenörlerini ve federasyon başkanlarını tebrik ederim. Birlik ve beraberlik içerisinde gösterilen çabanın sonunda böyle güzellikler ortaya çıkmaktadır. Uluslararası toplumun, böylesine anlamlı çalışmalara saygı gösterip iştirak etmesi mutluluk vericidir. Bütün sporcuları tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.”