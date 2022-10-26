banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Üstel: Reformlar devam edecek
Üstel: Reformlar devam edecek
Öztürkler: Yeni bir sayfa açıyoruz
Öztürkler: Yeni bir sayfa açıyoruz
Bakan Çavuşoğlu'ndan Özlem Diker açıklaması
Bakan Çavuşoğlu'ndan Özlem Diker açıklaması
Uyurken kulaklığı yuttu
Topçu Atışları Yapılacak
Topçu Atışları Yapılacak
banner405

Tatar: “Uluslararası toplumun, böylesine anlamlı çalışmalara saygı gösterip iştirak etmesi mutluluk vericidir”

26 Ekim 2022 Çarşamba 19:15
Tatar: “Uluslararası toplumun, böylesine anlamlı çalışmalara saygı gösterip iştirak etmesi mutluluk vericidir”

Tatar: “Uluslararası toplumun, böylesine anlamlı çalışmalara saygı gösterip iştirak etmesi mutluluk vericidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Taekwondo Judo Karate Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ve 10 ülkeden gelen federasyon başkan ve yöneticilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabuldeki konuşmasında, yıllardan beri büyük azim ve kararlılıkla sürdürülen 33. WTF KKTC Uluslararası Şampiyonası’nın 33. yıldönümünü kutlamaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Tatar bunun, KKTC’nin tanınması bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, yapılacak olan müsabakaların, kardeşlik ruhu içerisinde gerçekleşeceğine olan inancını belirterek, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda çok acılar yaşadığını ve zor süreçlerden geçtiğini ifade etti. 

Ülke gençlerine uygulanan ambargo ve izolasyonların aşılması için bu tür etkinliklerin yapılmasının çok önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, sporcuların farklı ülkelerde gerçekleşen turnuvalara katıldığını dile getirdi.

Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyük bir özveri ve gayretle çalışıp büyük başarılar elde eden sporcuların ailelerini, antrenörlerini ve federasyon başkanlarını tebrik ederim. Birlik ve beraberlik içerisinde gösterilen çabanın sonunda böyle güzellikler ortaya çıkmaktadır. Uluslararası toplumun, böylesine anlamlı çalışmalara saygı gösterip iştirak etmesi mutluluk vericidir. Bütün sporcuları tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.”

banner360
Son Güncelleme: 26.10.2022 23:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahar Denizoğlu ödüle doymuyor
Bahar Denizoğlu ödüle doymuyor
Olsan Oran mimar gözünde belediyecilik
Olsan Oran mimar gözünde belediyecilik
UBP Akova örgütü Katip Demir'i destekleyecek
UBP Akova örgütü Katip Demir'i destekleyecek
Haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı!
Haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı!
Üstel: Reformlar devam edecek
Üstel: Reformlar devam edecek
Öztürkler: Yeni bir sayfa açıyoruz
Öztürkler: Yeni bir sayfa açıyoruz
GAÜ Akademisyenleri 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumunda
GAÜ Akademisyenleri 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumunda
Bakan Çavuşoğlu'ndan Özlem Diker açıklaması
Bakan Çavuşoğlu'ndan Özlem Diker açıklaması
Topçu Atışları Yapılacak
Topçu Atışları Yapılacak
27 Ekim- 2 Kasım arası hava durumu raporu!
27 Ekim- 2 Kasım arası hava durumu raporu!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim