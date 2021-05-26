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Tatar: “Türkiye’nin desteği ile siyasetimiz dünya siyasetinde yer bulmuştur”

26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:00
Tatar: “Türkiye’nin desteği ile siyasetimiz dünya siyasetinde yer bulmuştur”
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CUMHURBAŞKANI TATAR, TBMM – KKTC DOSTLUK GRUBU HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dostluk Grubu heyetini makamında kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nin davetiyle KKTC’ye gelen Konya Milletvekili Orhan Erdem Başkanlığındaki TBMM heyeti, Dr.Fazıl Küçük’ün anıt mezarı, Rauf R.Denktaş’ın kabri ve Boğaz Şehitliği ziyaretlerinin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

ERDEM: “TATAR, YENİ BİR SAYFA AÇTI”

Kabulde ilk konuşmayı yapan TBMM Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Türkiye’den beş milletvekili ile birlikte geldiğini ancak TBMM’nin tüm vekillerinin Dostluk grubunun üyesi olduğunu ve hepsi adına selam getirdiklerini söyledi.

Erdem, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın göreve geldikten sonra bağımsız, eşit iki devlet tezi ile KKTC’de yeni bir sayfa açtığını belirterek, Tatar’ı tebrik etti.

Dostluk Grubu olarak Kıbrıs ile ilgili her konuyu takip ettiklerini anlatan Erdem, buradaki dostluk grubu ile çalışacaklarını kaydetti.

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TATAR: “İKİ DEVLET MESELESİ ŞU ANDA DÜNYANIN HER YERİNDE KONUŞULMAKTADIR”

TBMM dostluk grubunu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, KKTC’nin duruşunun Türkiye’nin verdiği destekle daha da anlamlı olduğunu belirtti.

KKTC’yi daha da ileriye taşımak için çalışacaklarını anlatan Tatar, dünya kamuoyuna da ülkenin gerçeklerini haykırmaya devam edeceklerini vurguladı.

“Türkiyenin desteği ile siyasetimiz dünya siyasetinde yer bulmuştur. İki devlet meselesi şu anda dünyanın her yerinde konuşulmaktadır. Yolumuz doğru yoldur” ifadelerini kullanan Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis’i “veto” konusunda yaptığı açıklama nedeniyle eleştirdi.

Anastasiadis’in Türkiye’yi bir bakıma tehdit ettiğini kaydeden Tatar, tehditlerle Kıbrıs’ta empoze bir çözümü zorlamanın işe yaramayacağını söyledi.

Kıbrıs Rum Kesimi’nin öngördüğünün bir Rum devleti haline gelen “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” devamı olduğunu söyleyen Tatar, Dünyanın da artık Kıbrıs’ın gerçeklerini gördüğünü anlattı.

Tatar, “Ben Dr. Fazıl Küçük ve Denktaş’ın ortaya koyduğu siyasetin devamıyım” diyen Tatar, muhalefetin kendisini insafsızca eleştirdiğini ancak kendisinin doğru yolda olduğunu ve dik durmaya devam edeceğini vurguladı.

KKTC’nin arkasında 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti olduğunu, Türkiye ile her türlü iş birliği ve gönül birliği içerisinde süreci yöneteceklerini vurgulayan Tatar, Türkiye’nin adadan gitmesi halinde Kıbrıslı Türklerin emniyette olamayacağını söyledi.

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Son Güncelleme: 26.05.2021 16:19
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