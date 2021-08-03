Tatar: “Türkiye’nin acısı bizim de acımızdır”

TATAR, CNN TÜRK YAYININA KATILARAK KIBRIS SORUNU VE DOĞU AKDENİZ’DE YAŞANAN SON GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ VE GÜNDEME DAİR SORULARI YANITLADI

“MARAŞ AÇILIMIYLA EZBER BOZDUK”

GEÇİTKALE HAVAALANI’NDA İHA VE SİHA’LARIN KONUŞLANMASININ STRATEJİK VE ASKERİ AVANTAJLARI VAR, BUNLAR KKTC VE TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de birçok can kaybına neden olan orman yangınlarıyla ilgili üzüntüsünü dile getirerek, “Türkiye’nin acısı bizim de acımızdır” dedi.

Tatar, CNN Türk canlı yayınına katılarak Kıbrıs Sorunu ve Doğu Akdeniz’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi ve gündeme dair soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar, burada Anavatan Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu, yangında hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi ve yangınla ilgili KKTC olarak nasıl yardımda bulunulabileceği hususunun dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında ele alındığına dikkat çekti.

“EZBER BOZDUK”

Maraş açılımıyla ezber bozulduğuna dikkat çeken Tatar, Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesiyle egemen eşit iki devletin siyasi eşitliğine dayalı bir çözüm vizyonunun masaya geldiğini belirtti.

Tatar, Maraş açılımıyla ilgili talebin KKTC’den geldiğini ifade ederek bu konunda Türkiye’nin gösterdiği destekten duyduğu mutluluğu vurguladı.

Tatar, Maraş açılımıyla yüzde 3.5’lik bir alanın uluslararası hukuka uygun bir şekilde açıldığını, mülkiyet sahiplerinin Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurabileceğini söyledi ve Maraş açılımında özel mülkiyete dokunulmadığını anımsattı.

“İLANİHAYE ONLARI BEKLEYECEK DEĞİLİZ”

Maraş’ın bütünlüklü bir çözüm sonrası iade edileceği anlayışının Rum tarafının uzlaşmaz tavrı nedeniyle artık yitirildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “İlanihaye onları bekleyecek değiliz. Maraş, iki devletli bir çözümün boyutu olarak açılmıştır” dedi.

Tatar, Maraş’ın barındırdığı ekonomik potansiyele değinerek bunun KKTC ekonomisine yapacağı katkının altını çizdi.

“İHA VE SİHA’LARIN GEÇİTKALE’DE KONUŞLANMASININ STRATEJİK AVANTAJLARI…”

Geçitkale Havaalanı’nın İHA ve SİHA’ların kullanımına açıldığını belirten Tatar, Geçitkale Havaalanı’nda İHA ve SİHA’ların konuşlanmasının stratejik ve askeri avantajlarına dikkat çekerek bunu KKTC ve Türkiye’nin güvenliği için ne denli önemli olduğunu ifade etti.

“BARIŞ GÜCÜ YAŞANANLARA SEYİRCİ KALDI”

Kıbrıs sorunun tarihiyle ilgili çarpıcı örnekler vererek, toplumsal mücadele yıllarında Kıbrıs Türkü’nün Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle verdiği direnişe değinen Tatar, soykırım yıllarında Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerinin yaşananlara seyirci kaldığının altını çizdi.

Tatar, Kıbrıs Türkü’ne yönelik yapılan soykırımlara Barış Gücü yanında dünyanın da seyirci kaldığını belirtti.

“TÜRK ASKERİ KIBRIS’TAKİ BARIŞIN YEGANE TEMİNATIDIR”

Türk askerinin adada bulunmasıyla adada barışın tesis edildiğini ifade eden Tatar, Türk askerinin adadaki barışın yegâne teminatı olduğunu vurgulayarak, Türk askerinin çekildiği gün Kıbrıs’ta çatışmaların başlayacağını kaydetti.

BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, BM Barış Gücü’nün adadaki varlığının göstermelik olduğuna dikkat çekti.

Tatar, BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili KKTC’nin onayının alınmamasını da eleştirdi.

Türkiye’nin üyesi olmadığı bir AB’de, federal bir Kıbrıs’ın yer alması durumunda Kıbrıs Türkü’nün güvenliğinin tehlikeye atılacağını, böylesi bir antlaşmayla hedeflenenin Türkiye’yi Kıbrıs’tan uzaklaştırmak olduğunu belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının güvenliği için Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünün ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

Tatar, federasyonla hedeflenenin Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olması ve azınlık durumuna düşmesinin hedeflendiğinin altını çizdi ve Cenevre’de gerçekleşen 5+BM formundaki gayriresmî toplantıda, egemen eşit iki devletin siyasi eşitliğine dayalı çözüm vizyonunun BM yetkililerine de anlatıldığına dikkat çekti.

DOĞU AKDENİZ’DEKİ GELİŞMELER… “EN AZ RUMLAR KADAR SÖZ SAHİBİYİZ”

Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler sayesinde KKTC’nin statüsü yükseldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin egemen bir devlet olarak bölgedeki doğal kaynaklarla ilgili faaliyetlerde en az Kıbrıslı Rumlar kadar söz sahibi olduğunu dile getirdi.

“KKTC VE TÜRKYE’NİN BERABERLİĞİNİN YARATTIĞI AVANTAJ…”

Tatar, Mavi Vatan’la ilgili KKTC ve Türkiye’nin birlikte hareket etmesinin yarattığı avantajların altını çizerek Mavi Vatan’dan hava sahasına kadar her alanda KKTC ve Türkiye’nin birlikte hareket etmesinin zorunluluğunu vurguladı.