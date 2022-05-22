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Tatar, Türkiye’de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün kaza yapması sonucunda yaşamını yitirenlere rahmet, tüm Türk halkına da başsağlığı diledi

22 Mayıs 2022 Pazar 17:09
Tatar, Türkiye’de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün kaza yapması sonucunda yaşamını yitirenlere rahmet, tüm Türk halkına da başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AK Parti’nin Adana’daki gençlik programı dönüşü üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün kaza yapması sonucunda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, tüm Türk Halkına da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nezdinde başsağlığı diledi.

Tatar’ın olaydan derin üzüntü duyduğunu ifade ettiği mesajı şöyle:

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“AK Parti'nin Adana'daki gençlik programı dönüşü, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu yaşanan kazada, 3 genç kardeşimizin yaşamını yitirdiğini, 40’tan fazla gencimizin ise yaralandığı haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

 Hepimizi derinden üzen bu olay nedeniyle yaşamını yitiren genç kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Kaza sonucu yaralanan tüm evlatlarımıza acil şifalar dilerken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nezdinde Türk halkına, şahsım ve halkım adına başsağlığı dileklerimi sunuyorum.”

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