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Tatar: “Tehdit ve şantaj içeren açıklamalar kabul edilemez”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “İki ayrı devlete dayalı çözüm önerimizden geri adım atılamayacağı” vurgusu yaptı.

04 Nisan 2022 Pazartesi 16:59
Tatar: “Tehdit ve şantaj içeren açıklamalar kabul edilemez”

“Uğraşımız, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşmak, bölgede ve Doğu Akdeniz’de huzuru sağlamaktır” diyen Tatar, Rum tarafına ise, gerginlik yaratıcı girişimlere son vermesi ve diyalog çağrılarına olumlu yanıt vermesi çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusu ile ilgili son gelişmeleri ve Rum Yönetimi’nin açıklamalarını değerlendirdi.  
Rum Yönetimi’nin bölgede ve Doğu Akdeniz’de gerginliği arttırıcı tek taraflı girişimlere ve silahlanma faaliyetlerine devam ettiğini belirten Tatar, “Kıbrıs konusunda dayatmaya çalıştıkları çözüm şeklinin de KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilmesi gerektiği yönünde açıklamalarda da bulunmaktadırlar” dedi.
“TEHDİT VE ŞANTAJ İÇEREN AÇIKLAMALAR KABUL EDİLEMEZ”
“Tehdit ve şantaj içeren bu açıklamalar tarafımızdan kabul edilemeyeceği gibi federal temele dayalı bir anlaşmaya ulaşmak da mümkün değildir” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti: 

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“Kıbrıs konusuna federal temele dayalı bir çözüm bulabilmek amacıyla 1968 yılında başlayan ve uzun yıllar devam eden müzakereler, Rum tarafının olumsuz tutumu ve Kıbrıs Türk tarafını siyasi eşit olarak kabul etmemesi nedeniyle çökmüştür. Özellikle Annan Planı referandumu ve Crans Montana’da yaşananlar federal temele dayalı bir çözüm şeklinin mümkün olamayacağını bir kez daha göstermiştir.”  
“ÖNERİMİZDE KARARLIYIZ VE GERİ ADIM ATACAK DEĞİLİZ”
Bu gelişmeler sonrasında bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi Türkiye Cumhuriyeti tarafından da desteklenen, Kıbrıs’ın ve bölgenin yararına olacak şekilde, gerçeklere dayalı egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerisinin gündeme getirildiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu önerimiz ilk kez Cenevre’de müzakere masasına konulmuştur. Bu önerimizde de kararlıyız ve geri adım atacak değiliz” ifadelerini kullandı.
Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da dün yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin, KKTC’nin hak ve çıkarlarını korumaya devam edeceğini” belirtirken, Kıbrıs konusu ile ilgili muhataplara “Sahadaki gerçeklere uyumlu iki devletli çözüm önerisini değişen koşullar çerçevesinde daha dikkatli bir şekilde ele almaları” gerektiği çağrısında bulunduğunu vurguladı.  
Cumhurbaşkanı Tatar, “Uğraşımız, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşmak, bölgede ve Doğu Akdeniz’de huzuru sağlamaktır” diyerek, Rum tarafına ise, gerginlik yaratıcı girişimlere son vermesi ve diyalog çağrılarına olumlu yanıt vermesi çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKıbrısDoğu AkdenizRum YönetimiTürkiye
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