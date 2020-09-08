Tatar: Tedbirler ve vatandaşların katkılarıyla sıkıntıların aşılacağına inanıyorum

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, “insan sağlığını her şeyden önde gördüklerini defalarca açıkladığını anımsattı ve alınan önlemlere ek olarak vatandaşların da desteği ile açılma sürecinin en az sıkıntı ile sonuçlanacağına inandığını” belirtti.

Başbakan Tatar, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararların ardından vatandaşlara yönelik bir mesaj yayınladı.

Kovid 19 salgınının dünyayı ve Mart ayı başından bu yana ülkeyi de meşgul ettiğini ifade eden Tatar, yaşanan kriz ve yol açtığı ağır can kayıplarının, panik ve ölüm korkusunun, bütün dünya ülkelerini ve ekonomilerini adeta vurduğunu, yıktığını kaydetti.

Bugün itibarıyla dünyadaki toplam vaka sayısı 28 milyona yaklaştığını, 894 bine yakın kişininse hayatını kaybettiğini ifade eden Tatar, dünyanın, hazırlıksız yakalandığı eşi benzeri görülmemiş bir salgınla halen mücadele ettiğini kaydetti.

Başbakan Tatar mesajını şu ifadelerle sürdürdü:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz, 10 Mart 2020 tarihinden itibaren aldığımız tedbirlerle ülkemizdeki vaka sayısını sıfırladık ve 1 Temmuz’dan itibaren ekonomimizi ayağa kaldırmak için dünyanın hemen hemen tüm ülkeleri gibi açılıma gittik.

Bu süreç de bizim için çok yeni idi ve deneyimleyerek ilerleyeceğimizi daha baştan biliyorduk.

İlk başlarda vaka sayısı binde 1.7 binde 1.8 gibi kabul edilebilir ve ülkemiz sağlık sisteminin kaldırabileceği sınırlar içinde iken son iki hafta içinde birçok ülkede ve Türkiye’de olduğu gibi bu rakamlar ülkemizde de yükseldi ve iç bulaş başladı.

Biz de bunun üzerine daha önce de ifade ettiğimiz gibi insan sağlığını her şeyin önünde tutarak tedbirlerinizi artırma ve yeni tedbirler alma yoluna gittik.

Ben, bu tedbirlerin siz değerli vatandaşlarımızın katkıları ile uygulanması ile bir süre sonra sıkıntılarımızın aşılacağına yürekten inanıyorum.

Yeter ki kurallara uyalım, uymayanları uyaralım, polise bildirelim ve hijyene, sosyal mesafeye, maske takmaya gereken önemi verelim.

Ülkemiz halen dünyada bu salgın karşısında en iyi konumda olan ülkelerin başında gelmektedir ve bunu devam ettirmemiz lazımdır. Unutmayalım ki dünyadaki tüm uzmanlar salgından ya aşı ya da bağışıklıkla kurtulmanın mümkün olduğunu, bunların zaman alacağını, yapılması gerekenin önlemlere sıkı sıkıya uymak olduğunu vurguluyor.

Dün birlikte başardık, bugün de birlikte başaracağız. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyor, sağlık dolu günler diliyorum”