Tatar: “Spora, gençliğe ve geleceğimize sürekli yatırım yapmalıyız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beşiktaş Taraftarları Derneği yeni Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile görüştü. Tatar görüşmede, spora, gençliğe ve geleceğe sürekli yatırım yapmanın önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 2020-2021 Beşiktaş Taraftarları Derneği yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Taş ve yönetim kurulu üyelerini kabulünde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabul sırasında Tatar, Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi ile telefon görüşmesi de gerçekleştirdi.

Gerçekleşen telefon görüşmesinde Tatar, Beşiktaş camiasını tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi ise, Tatar ile telefon görüşmesi yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TATAR’A BEŞİKTAŞ ONURSAL KULÜP ÜYELİĞİ

Beşiktaş Taraftarları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Taş, dernek olarak Cumhurbaşkanı Tatar’a destek belirttiği konuşmasında, Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte Cumhurbaşkanı Tatar’ı Beşiktaş Kulübü’nün Onursal Kulüp üyesi yapmak istediğini iletti.

Tatar, Beşiktaş Onursal Kulüp Üyesi olmaktan şeref duyacağını ifade etti.

Beşiktaş camiasını elde ettikleri şampiyonluktan dolayı kutlayan Tatar, Beşiktaş Taraftarları Derneği’ni de yıllardan beridir sürdürdükleri çalışmalardan dolayı tebrik etti ve başarılar diledi.

Gençlerin futbol tutkusunun önemli olduğunu dile getiren Tatar, ülkemizde sahalarda sürdürülen heyecanın pandemi dolayısıyla gerçekleşemediğini ancak eylülde ligin başlamasıyla yeniden bu heyecanın hissedilmeye başlanacağını söyledi.

Tatar, “Spora, gençliğe ve geleceğimize sürekli olarak yatırım yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.