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Tatar, Soyalan’ı kabul etti

“KAMU DÜZENİNİ VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA NOKTASINDA POLİSİMİZ, BU YIL DA GÖREVİNİ LAYIĞI İLE YERİNE GETİRECEKTİR”

03 Ocak 2022 Pazartesi 18:45
Tatar, Soyalan’ı kabul etti

“KAMU DÜZENİNİ VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA NOKTASINDA POLİSİMİZ, BU YIL DA GÖREVİNİ LAYIĞI İLE YERİNE GETİRECEKTİR”

Lefkoşa, 3 Ocak 22 (.): Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı kabul etti.

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Kamu düzenini ve güvenliğini sağlama noktasında görevini yerini getirmek için polisin büyük özveriyle çalıştığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan olarak görev yaptığı dönemden bugüne, Covid-19 salgınıyla mücadele konusunda, devletin ilgili birimlerinin yoğun bir mesai harcadığını dile getirerek özellikle pandemi döneminde, denetimlerle ilgili polise önemli görevler düştüğünü kaydetti. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, halkın huzuru, yurttaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi konularında; 2022 yılında da polisin görevini layığı ile yerine getireceğine inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, seçim sonrasında oluşacak yeni hükümetin, polisteki personel eksikliğinin giderilmesini öncelikli olarak ele alması gerektiğine dikkat çekerek Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın şahsında tüm polislerin yeni yılını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

(GÜL) FOTOĞRAFLI

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Son Güncelleme: 03.01.2022 19:41
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