banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
CTP, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart ile görüştü
Avrupa Komisyonu, hellim konusunda gayri resmi bir çalışma grubu oluşturdu
Özersay: Hani bu hafta ekonomik mali protokol imzalanıyordu?
Prof.Dr.Serakıncı’dan Çarpıcı Açıklama
Dikkat bir kesinti daha!
banner404

Tatar: “Sağlık çalışanları, canını hiçe sayarak çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

07 Nisan 2022 Perşembe 21:00
Tatar: “Sağlık çalışanları, canını hiçe sayarak çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir”

Dünya Sağlık Teşkilatı Anayasası’nın kabulünün ardından 1948 yılında çalışmalarına başlamasına atfen her yıl 7 Nisan tarihinin, Dünya Sağlık Günü ve bugünü izleyen haftanın da Dünya Sağlık Haftası olarak kutlanmakta olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlıklı yaşamın, vazgeçilmez insan haklarından biri olduğuna dikkat çekmeyi amaçlayan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü, bireylerin sağlıklı olmasını ve sağlık sistemlerinden eşit derecede yararlanmasının dinamik ve güçlü bir topluma sahip olmak için gerekliliğinin altını çizmektedir. Bu çerçevede sağlık alanındaki bilgi, beceri ve emeğiyle insan sağlığına hizmet eden sağlık çalışanları, içinde yaşadığı topluma önemli bir hizmet sunmaktadır.

banner341
KKTC’de Covid-19 vakasının görüldüğü ilk günden bu yana benzer koşullara sahip ülkeler ile kıyaslandığımızda başarılı bir süreç geçirdik. Başbakanlığım döneminde, salgının başladığı ilk aylarda KKTC, Dünya Sağlık Örgütü’ne başvurmuş ve örgüte katılan devletlerden biri olmak için adım atmıştır.

Bu salgınla gelinen noktaya baktığımızda, aşılama oranı ve hatırlatma dozları sayesinde dünya geneli ile KKTC olarak benzer bir seyir gösterdiğimizi görmekteyiz.

Covid-19’a karşı sınırlamaların yavaş yavaş kaldırıldığı bu dönemde, yine de kişisel tedbiri elden bırakmamamız gerekir. Toplumumuzun sağlıklı bir geleceğe sahip olması için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm sağlık çalışanları, canını hiçe sayarak çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle sağlığımızı ve hayatımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nü kutlar, sağlık hizmetlerinin yürütülmesindeki özverili gayretlerinden dolayı teşekkür ederim.”

banner360
Son Güncelleme: 08.04.2022 02:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Jokey Kulübü Başkanı Bülent Kutay oldu
Kıbrıs Jokey Kulübü Başkanı Bülent Kutay oldu
Dışişleri Bakanlığı: “AB, iç meselelerimize müdahale edebileceğini göstermiştir… AB’nin yaklaşımı açıktır; ülkemizin yetkili makamlarını devre dışı bırakmak…“
Dışişleri Bakanlığı: “AB, iç meselelerimize müdahale edebileceğini göstermiştir… AB’nin yaklaşımı açıktır; ülkemizin yetkili makamlarını devre dışı bırakmak…“
Tozlu hava sürecek
Tozlu hava sürecek
Meclis Başkanı Töre Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı ziyaret etti
Meclis Başkanı Töre Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı ziyaret etti
Bugünkü vaka sayıları açıklandı!
Bugünkü vaka sayıları açıklandı!
St .Hilarion bölgesindeki yabani zeytin ağaçları aşılanıyor
St .Hilarion bölgesindeki yabani zeytin ağaçları aşılanıyor
Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell heyetini kabul etti
Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell heyetini kabul etti
Rogers: “Halkın tamamını ilgilendiren bir yasa oldu-bittiye getirilemez”
Rogers: “Halkın tamamını ilgilendiren bir yasa oldu-bittiye getirilemez”
Avrupa Komisyonu Hellim’le ilgili çalışma grubu oluşturulmasına karar verdi
Avrupa Komisyonu Hellim’le ilgili çalışma grubu oluşturulmasına karar verdi
Hasipoğlu: “Komite inançla çalışmasına devam edecek”
Hasipoğlu: “Komite inançla çalışmasına devam edecek”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim