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Tatar: Rasıh Reşat'ı ben şikayet etmedim

Tatar, “Ortada bir istifa varsa, bunun sorumlusunun başka yerde aranması gerektiğini” ifade etti.

26 Nisan 2022 Salı 16:18
Tatar: Rasıh Reşat'ı ben şikayet etmedim

Gazeteci Rasıh Reşat’ın, yazdığı bir köşe yazısıyla ilgili “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şikayeti ve şikayet merciinin gördüğü lüzum” üzerine, Dış Basın Birliği başkanlığı ve üyeliğinden istifa ettiğini duyurması üzerine Tatar’dan açıklama geldi.

Kıbrıs Postası’na konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, “benim böyle bir şikayetim olmamıştır” dedi.

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Tatar, “Ortada bir istifa varsa, bunun sorumlusunun başka yerde aranması gerektğini” ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Rasıh Reşat, Dış Basın Birliği başkanlığı ve üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bugün bir açıklama yapan Reşat, yazdığı bir köşe yazısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “şikayeti ve şikayet merciinin gördüğü lüzum” üzerine istifa kararını aldığını duyurdu.

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