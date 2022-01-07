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Tatar, Özgöçmen başkanlığındaki Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası üyelerini kabul etti

07 Ocak 2022 Cuma 20:00
Tatar, Özgöçmen başkanlığındaki Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası üyelerini kabul etti

“SAĞLIK SİSTEMİNDE ZAFİYETLERİN GİDERİLMESİ İÇİN DİYALOG ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İbrahim Özgöçmen başkanlığındaki Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası üyelerini kabul ederek sağlık sistemi ve artan vakalar konusunu görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın daveti üzerine gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı yayılan Omicron varyantı dolayısıyla artan vakaların endişe verici olduğunu belirterek “Herkes kişisel tedbirlerini artırarak almalıdır. Maske, hijyen ve sosyal mesafeye önem vermeliyiz. Özellikle kapalı ortamlarda kalabalıklardan uzak durmalıyız. Yaşlıların ve başka hastalıkları olan insanlarımızın hastaneye yatışları arzu ettiğimiz bir şey değildir” dedi.

Sağlık sistemimizi rahatlatmak için bulaşın zamana yayılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kış aylarının sıkıntılı geçmesinin beklenen bir şey olduğunu, iki yıldır devam eden Covid-19’un Omicron varyantının ardından yok olması temennisinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Tatar, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek pandemi sürecinin başında Başbakan iken yoğun çalışmalarda bulunduklarını hatırlattı.

Acil Durum Hastanesi’nin pandemi sürecindeki öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık sistemindeki zafiyetlerin giderilmesi için diyalogun önemine vurgu yaptı. 

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen ise, Cumhurbaşkanı Tatar’a görüşlerini dinlemek üzere sendika üyelerini davet etmesinden dolayı teşekkür etti; pandemi sürecinden kaynaklı yaşanan sıkıntıları aktararak alınan güncel önlemlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da hazır bulundu.

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Son Güncelleme: 07.01.2022 20:16
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