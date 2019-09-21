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Tatar: “Kullandığım cümle başka yere çekildi“

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılan sohbette, kullandığı bir cümlenin bambaşka yerlere çekildiğini belirtti.

Tatar: “Kullandığım cümle başka yere çekildi“

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılan sohbette, kullandığı bir cümlenin bambaşka yerlere çekildiğini belirtti.

21 Eylül 2019 Cumartesi 11:57
Tatar: “Kullandığım cümle başka yere çekildi“

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılan sohbette, kullandığı bir cümlenin bambaşka yerlere çekildiğini belirtti.
Tatar "Güya ben, Sayın Cumhurbaşkanı'na, yönelik ağır eleştiride bulunmuşum gibi beni anlamsızca kınayan, hatta üslubumu dahi eleştiren, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’nun basın açıklamasını ve buna bağlı çeşitli yorumları, gerçekten anlamsız ve maksatlı buluyorum..Takdir elbette ki, yüce milletimindir.." dedi.
Tatar, Ankara'daki temaslarıyla ilgili açıklama yaptı.
Başbakan, Türkiye Barolar Birliği'nin daveti üzerine katıldığı, "Kıbrıs'ta Son Söz" konferansında,gerek Kuzey Kıbrıs Türk halkına, gerekse de dünya kamuoyuna yönelik önemli açıklamalarda bulunduğunu söyledi.
Tatar, Kapalı Maraş ve Ercan Havaalanı'nın yakın bir tarihte uluslararası uçuşlara açılması konuları başta olmak üzere, kamuoyuna önemli mesajlar verdiğini kaydetti. 

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Ankara’da çok önemli temasları olduğunu söyleyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı ziyareti ettiğini, temaslarının ülke açısından son derece olumlu yansımaları olacağını belirtti.
Oktay'ı ziyareti sonrası, birlikte yaptıkları açıklamalara işaret eden Başbakan, "Kıbrıs Türk halkının geleceğine yönelik, Anavatan ile beraber, önemli adımlar atılacağına dair mesajlar da verdik...Bu ziyaret esnasında, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanmış Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü'nün sonucu olarak para akışının da gerçekleşmiş olması, bu temasların ülkem adına ne derece faydalı olduğunun göstergesidir.." dedi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılan sohbette, kullandığı bir cümlenin bambaşka yerlere çekildiğini belirten Tatar "Güya ben, Sayın Cumhurbaşkanı'na, yönelik ağır eleştiride bulunmuşum gibi beni anlamsızca kınayan, hatta üslubumu dahi eleştiren, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’nun basın açıklamasını ve buna bağlı çeşitli yorumları, gerçekten anlamsız ve maksatlı buluyorum..Takdir elbette ki, yüce milletimindir.." dedi.
Tatar, bugün saat 16.00'da Ankara'dan ayrılacak.

 

Son Güncelleme: 21.09.2019 17:32
Anahtar Kelimeler:
Tatar Kıbrısta Son SözErsin Tatar Mustafa Akıncı
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