Tatar: “KKTC’nin gelişimi pandemi sonrası her alanda artarak devam edecek”

CUMHURBAŞKANI TATAR, GÜZEL SANATLAR DENİZCİLİK SERGİSİ’NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ: “KKTC’NİN GELİŞİMİ PANDEMİ SONRASI HER ALANDA ARTARAK DEVAM EDECEK”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, YDÜ Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in 40’ıncı doğum yılı onuruna düzenlenen Güzel Sanatlar Denizcilik Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, YDÜ Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e hayırlı yaşlar dileyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Güzel Sanatlar Denizcilik Sergisi’nin açılışında yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“MAVİ VATAN’DA GEÇMİŞTEN BUGÜNE YAŞANLAR GÖZLER ÖNÜNE SERİLECEK, YENİ UFUFKLAR AÇILACAK…”

Denizcilik temalı sergide, bir ada ülkesi olan KKTC’de ve Mavi Vatan’da, geçmişten bugüne yaşananların gözler önüne serilerek denizcilikle ilgili yeni ufukların, sanatçıların eserleri vasıtasıyla açılacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı yenilikler nedeniyle YDÜ Ailesi’ni tebrik ederek teşekkür etti.

DENİZCİLİĞİN TARİHSEL ÖNEMİ

Binlerce şehit verilerek 1571 yılında fethedilen Kıbrıs’ın tarihinde denizciliğin ne denli önemli olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, bugün KKTC’de denizciliğe verilen önemin süreceğini kaydetti. Geleceğe yenilikler vasıtasıyla ulaşmanın bu ülkede müreffeh ve güvenli bir yaşam için ne denli önemli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, etraftaki değerlerin ve güzelliklerin bilinci içerisine olunması gerektiğinin altını çizdi.

“GELECEĞE DAİR HER DAİM POZİTİF BİR DÜŞÜNCE YAYILMAKTA…”

YDÜ’nün yenlikleriyle geleceğe dair her daim pozitif bir düşünce yaydığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin her alanda değerlere sahip olduğunu, bu değerlerin Güzel Sanatlar Denizcilik Sergisi ve benzeri etkinliklere hatırlatılmasının karamsarlıklardan kurtulmak adına büyük önem taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sonrası KKTC’nin her alanda gelişiminin artarak süreceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, 14 farklı ülkeden değerli sanatçının eserlerin sergilendiği Güzel Sanatlar Denizcilik Sergisi’ne emek koyan tüm sanatçılara ve Günsel Ailesi’ne teşekkür ederek başarılar diledi.