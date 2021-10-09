banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
17 yeni vatandaş!
17 yeni vatandaş!
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
6 bin 671 kişiye ödeme yapıldı
Ek mesailer ödendi
Arıklı-Çavuşoğlu gerilimi artıyor
Arıklı-Çavuşoğlu gerilimi
banner376

Tatar: “KKTC’nin gelişimi pandemi sonrası her alanda artarak devam edecek”

09 Ekim 2021 Cumartesi 15:45
Tatar: “KKTC’nin gelişimi pandemi sonrası her alanda artarak devam edecek”

CUMHURBAŞKANI TATAR, GÜZEL SANATLAR DENİZCİLİK SERGİSİ’NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ: “KKTC’NİN GELİŞİMİ PANDEMİ SONRASI HER ALANDA ARTARAK DEVAM EDECEK”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, YDÜ Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in 40’ıncı doğum yılı onuruna düzenlenen Güzel Sanatlar Denizcilik Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, YDÜ Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e hayırlı yaşlar dileyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Güzel Sanatlar Denizcilik Sergisi’nin açılışında yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“MAVİ VATAN’DA GEÇMİŞTEN BUGÜNE YAŞANLAR GÖZLER ÖNÜNE SERİLECEK, YENİ UFUFKLAR AÇILACAK…”

banner341
Denizcilik temalı sergide, bir ada ülkesi olan KKTC’de ve Mavi Vatan’da, geçmişten bugüne yaşananların gözler önüne serilerek denizcilikle ilgili yeni ufukların, sanatçıların eserleri vasıtasıyla açılacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı yenilikler nedeniyle YDÜ Ailesi’ni tebrik ederek teşekkür etti.

DENİZCİLİĞİN TARİHSEL ÖNEMİ

Binlerce şehit verilerek 1571 yılında fethedilen Kıbrıs’ın tarihinde denizciliğin ne denli önemli olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, bugün KKTC’de denizciliğe verilen önemin süreceğini kaydetti. Geleceğe yenilikler vasıtasıyla ulaşmanın bu ülkede müreffeh ve güvenli bir yaşam için ne denli önemli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, etraftaki değerlerin ve güzelliklerin bilinci içerisine olunması gerektiğinin altını çizdi.

“GELECEĞE DAİR HER DAİM POZİTİF BİR DÜŞÜNCE YAYILMAKTA…”

YDÜ’nün yenlikleriyle geleceğe dair her daim pozitif bir düşünce yaydığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin her alanda değerlere sahip olduğunu, bu değerlerin Güzel Sanatlar Denizcilik Sergisi ve benzeri etkinliklere hatırlatılmasının karamsarlıklardan kurtulmak adına büyük önem taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sonrası KKTC’nin her alanda gelişiminin artarak süreceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, 14 farklı ülkeden değerli sanatçının eserlerin sergilendiği Güzel Sanatlar Denizcilik Sergisi’ne emek koyan tüm sanatçılara ve Günsel Ailesi’ne teşekkür ederek başarılar diledi.

banner360
Son Güncelleme: 10.10.2021 01:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner: Kurultaydan kazanarak çıkacağız
Saner: Kurultaydan kazanarak çıkacağız
Kuzey Afrika üzerinden gelen tozlu hava yarından itibaren 3 gün etkili olacak
Kuzey Afrika üzerinden gelen tozlu hava yarından itibaren 3 gün etkili olacak
Günün Covid 19 bilançosu: “75 pozitif, 1 vefat“
Günün Covid 19 bilançosu: “75 pozitif, 1 vefat“
“Kıbrıs Zafere Doğru” dizisi 15 Ekim Cuma akşamı TRT1’de başlıyor
“Kıbrıs Zafere Doğru” dizisi 15 Ekim Cuma akşamı TRT1’de başlıyor
GAÜ Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Programının son başvuru tarihi 11 Ekim
GAÜ Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Programının son başvuru tarihi 11 Ekim
Taçoy: “Türkiye'mizi bu işe bulaştırmayalım”
Taçoy: “Türkiye'mizi bu işe bulaştırmayalım”
“Posta dairesinin önündeki engelleri kaldırmak için çalışmaya devam edeceğiz”
“Posta dairesinin önündeki engelleri kaldırmak için çalışmaya devam edeceğiz”
Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, psikiyatri hemşirelerinin sorunlarına işaret etti
Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, psikiyatri hemşirelerinin sorunlarına işaret etti
17 yeni vatandaş!
17 yeni vatandaş!
40 çocuğun katıldığı “Çocuk Atölyesi”nde yapılan çalışmalar sergilendi
40 çocuğun katıldığı “Çocuk Atölyesi”nde yapılan çalışmalar sergilendi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim