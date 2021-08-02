Tatar: “Kıbrıs Türk Halkı’nın egemenliği tartışma konusu olamaz”

“KIBRIS TÜRKÜ, TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜĞÜ OLMADAN YOK OLMAYA MAHKÛM”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafının tek yanlı AB’ye alınmasının önemli bir hukuksuzluk göstergesi olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk Halkı’nın egemenliğinin tartışma konusu olamayacağını vurguladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 24 TV’de, konuk olarak katıldığı programda, gündeme ve Kıbrıs tarihine dair soruları yanıtladı.

“FEDERASYONDA ISRAR EDİLMESİNİN ARDINDA BAŞKA NİYETLER VAR”

Kıbrıs’ın gerçeklerine bakıldığında adada 2 devletin var olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon tezinde ısrar edilmesin altında başka niyetler yattığını söyledi.

Federasyonla hedeflenenin Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olması olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin olmadığı bir Avrupa Birliği’nde Kıbrıs Türkü’nü bekleyen tehlikelere işaret etti.

“DOĞRU OLAN HAKKIN YOLUDUR. HAKKIN YOLU DA HALKIN YOLUDUR. HALKIN YOLU İLE SEÇİLMİŞ BİR CUMHURBAŞKANIYIM, İRADE BELLİDİR”

Kıbrıs Türkü’nün, Türkiye’nin garantörlüğü olmadan yok olmaya mahkûm olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, federasyon ile KKTC’nin ortadan kalkmasının hedeflendiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon yanlısı bazı muhaliflerin açıklamalarının kabul edilemez olduğuna dikkat çekerek, KKTC’nin her koşulda yaşamaya devam edeceğini söyledi.

“Doğru olan hakkın yoludur. Hakkın yolu da halkın yoludur. Halkın yolu ile seçilmiş bir Cumhurbaşkanıyım, irade bellidir” şeklinde konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından gerek Türkiye ile münasebetlerin çok daha ileri noktaya taşınması, gerekse iki egemen devletin iş birliğine dayalı çözümün dünyaya anlatılması noktasında önemli ilerlemeler kaydedildiğine dikkat çekti.

“KIBRIS TÜRK HALKI’NIN EGEMENLİĞİ TARTIŞMA KONUSU OLAMAZ”



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafının tek yanlı AB’ye alınmasının önemli bir hukuksuzluk göstergesi olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk Halkı’nın egemenliğinin tartışma konusu olamayacağını vurguladı.Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün, tarih boyunca asla bir milletin idaresi altında yaşamadığını da ifade ederek, tarihsel süreçte, süreç boyunca nüfusun Kıbrıs Türkü’nün aleyhine dönmüş olabileceğini, lakin bunun Kıbrıs Türkü’nün egemen bir halk olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğinin kaydetti.Cumhurbaşkanı Tatar, iki egemen devletin iş birliğine dayalı çözüm vizyonuyla ilgili iradenin devam etmesinin gerekliliğine dikkat çekerek verilen mücadelenin Kıbrıs Türkü’nün onuruyla kendi devletinde güvenlik içerisinde yaşama mücadelesi olduğunu belirtti.“KKTC, DOĞU AKDENİZ’DEKİ STRATEJİK KONUMU NEDENİYLE DAHA DA GÜÇLENDİ”Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde gerçekleştirdiği onurlu duruşla, KKTC ile tam bir uyum içerisinde hareket ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu nedeniyle daha da güçlendiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Tatar, geçmiş cumhurbaşkanları Talat ve Akıncı’nın tüm tavizlerine rağmen federasyona ulaşılamadığını vurgulayarak, Crans Montana’da yaşanan başarısızlığın ardından federal çözümün rafa kalktığını kaydetti.Cumhurbaşkanı Tatar , bölgedeki istikrar açısından da iki devletli çözümün zorunlu olduğuna dikkat çekerek, Kıbrıs Türkü’nün 60 yıldır kendi devleti altında yaşadığını dile getirdi.“MARAŞ İLE EZBER BOZULMUŞTUR”Maraş açılımı ile tarihi bir adım atıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Maraş ile ezber bozulmuştur” diyerek bu açılımla Maraş’ın “çantada keklik” olmadığının Rum tarafına gösterildiğini belirtti.Maraş’ın KKTC sınırları içerisinde olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’taki mülkiyet sahiplerinin Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurabileceğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımının Rum tarafından büyük tartışmalara yol açtığını belirtti. Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon mevzusuna da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bölgedeki doğal kaynaklarda, Kıbrıslı Türklerin de en az Kıbrıslı Rumlar kadar hak sahibi olduğunu söyledi.