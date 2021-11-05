Tatar, Kıbrıs Şehitleri Platformu etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, aralarında 1974 Barış Harekatı’nda Gazimağusa’nın savunmasında yer alan Emekli Kıdemli Kurmay Albay Dr. Oğuz Kalelioğlu’nun da bulunduğu Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’ne bağlı komutan ve Kıbrıs gazilerinin bulunduğu etkinlikte bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa savunmasında Emekli Kıdemli Kurmay Albay Dr. Oğuz Kalelioğlu’nu ve tüm mücahitlerin gösterdiği başarıdan dolayı kutlayarak şehitleri rahmetle andı ve gazilere şükranlarını sundu.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın hem Mehmetçik’in, hem de mücahidin birlikte verdiği cesur mücadele sonucunda başarıyla yapıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının barış, huzur, hürriyet erdemlerini kazandığını söyledi. Yunan birliklerine karşı Gazimağusa savunmasında gösterilen cesarete de işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, İkinci Barış Harekatı’na kadar ortaya konan savunma düzenlemesine yapılan katkıları hatırlatarak şehitleri saygıyla andı, gazilere de minnet duygularını yineledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisinin her türlü saldırısına karşı Türkiye’nin her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olduğunu belirterek, verilen kutsal mücadelenin halen devam ettiğini, Kıbrıs’tan Türk askerinin çekilmesine asla onay vermeyeceğimizi paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yan yana iki egemen bağımsız devletin iş birliği politikasını ortaya koyduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; Doğu Akdeniz’de, Mavi Vatan’da, Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde milli menfaatlerimizin sürdürülmesi, hak ve hukukumuzun korunmasının öneminin altını çizdi.

Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Enosis’e sıçrama tahtası olarak gördüklerine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türkleri yok etmek ve göç ettirmek için Rumların çeşitli oyunlar ve planlar yaptıklarını anımsattı.

“Bir halkın onuruyla yaşayabilmesinden daha kutsal bir şey olamaz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, hiçbir zaman federasyon oyununa ve Rum hakimiyeti altına gelmeyeceğimizi ve Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğimizi vurguladı.