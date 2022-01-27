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Tatar Kayseri’de temaslar yapacak

27 Ocak 2022 Perşembe 08:45
Tatar Kayseri’de temaslar yapacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, davetli olarak temaslarda bulunmak amacıyla bu sabah Kayseri’ye gitmek üzere adadan ayrıldı.

Temasları kapsamında Kayseri Üniversitesi’nde “Mavi Vatan’da KKTC’nin Rolü” konulu konferans verecek olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a burada fahri doktora verilecek.

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Kayseri Kıbrıs gazileri ile de bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, sanayi ve ticaret odalarının yanısıra, basınla da buluşup gündeme dair değerlendirmelerde bulunacak.

Tatar’a Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, Başkan vekili Ramazan Gündoğdu, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu, KTSO Dış İlişkiler Uzmanı Asya Beyaz, Kıbrıs Türk Tütün Kurumu Genel Müdürü Selahattin Bayırkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yağız eşlik ediyor.

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Son Güncelleme: 27.01.2022 09:34
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