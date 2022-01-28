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Tatar, Kayseri’de “İş Dünyası ile Buluşma ve İstişare Toplantısı”na katıldı

28 Ocak 2022 Cuma 12:30
Tatar, Kayseri’de “İş Dünyası ile Buluşma ve İstişare Toplantısı”na katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri temaslarının ikinci gününde, “İş Dünyası ile Buluşma ve İstişare Toplantısı”nda Kayseri Sanayi Odası’nda (KAYSO) sanayicilerle biraraya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri’de çok büyük bir sıcaklık ve yakınlıkla karşılandığını, dün şahsına fahri doktora verilmesinden onur duyduğunu kaydetti.

“DEVLET SAHİBİ OLMANIN GURURU VE ERDEMİ…”

Kayseri’nin bir ticaret ve sanayi merkezi olduğunu dile getiren Tatar, özellikle 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Alpaslan Türkeş’in atalarının Kayseri’den Kıbrıs’a yerleştiğini anlattı.

Türkiye ile etle tırnak olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının, Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olduğunu söyledi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının Anadolu’nun çeşitli yerlerinde kökleri olduğunu belirterek, aradaki bağların kökleşmesinin en büyük temennileri olduğunu kaydetti.

Kıbrıs’ta büyük bir mücadele ile devletin kurulduğunu dile getiren Tatar, “Hiç kimse Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’taki mücadelesini küçümseyemez” dedi.

Anadolu’daki İstiklal Savaşı’nın, mücadelenin Kıbrıs Türk halkının ilham kaynağı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bir devlet sahibi olmanın gururu ve erdemi içerisinde olduklarını dile getirdi.

Tatar, federal temelde ortaklık ile Kıbrıslı Türk halkının asla yama olmayacağını vurgulayarak, bunun gerçekçi olmayacağını ve asla kabul görmeyeceğinin siyasetinin ana temas olduğunu kaydetti.

SEÇİM SONUCU… “MİLLETVEKİLLERİNİN ÇOĞUNLUĞU YENİ SİYASETİMİZİ DESTEKLİYOR”

Milletvekilliği erken genel seçimlerin sonuçlarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis’e giren milletvekillerinin yüzde 65’in üzerindeki oranının kendi siyasetini destekliğini vurguladı. Tatar, bu sonucun iki devletli politikanın tescili olduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz’deki özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini belirten Tatar, bu çerçevede yeni siyasetin sürdürülmesinde büyük bir yarar olduğunu ifade etti.

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“MARAŞ AÇILIMI KKTC TURİZMİNE VE EKONOMİSİNE BÜYÜK BİR POTANSİYEL DAHA EKLEDİ”

Tatar, dünyanın Kıbrıs Türk halkına uyguladığı haksızlıklara ve izolasyonlara rağmen KKTC’nin gelişimini sürdürdüğünü ifade ederek, “Maraş açılımı, KKTC turizmine ve ekonomisine büyük bir potansiyel daha ekledi” şeklinde konuştu.

Asrın projesi ile Türkiye’den getirilen suyun önemine dikkat çeken Tatar, “Potansiyelimiz arttı” dedi.

Güçlü olmak için yatırımların artması gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin desteğiyle yatırımların yapılmasının, ilişkilerin gelişmesinin önemini belirtti.

KKTC ile ticaretin artmasının gerekliliğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin ekonomik anlamda uzağında değiliz, bir parçasıyız. Ayrı bir devletiz, ayrı cumhuriyetiz… Ama ekonomik olarak yani bir Antalya’ya, İstanbul’a ticarette faturalar Türk Lirası ise bizim de iş insanlarımızın dileği mümkün olduğunca kur riskleri dikkate alınarak, KKTC’ye de faturaların Türk Lirası olması gerektiğini bizim bakanlarımız buradaki muhatapları ile görüşmüştür. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımıza aynı temennimi ifade ettim.”

Mikro düzeyde KKTC’nin rekabet gücünün artırılmasının önemine dikkat çeken Tatar, komşu ülkelerle, Güney Kıbrıs’la rekabet edebilmek için Türkiye’nin desteğinin önemli olduğunu söyledi.

“KKTC TURİZMİ KAYSERİ İÇİN DE BİR NUMARALI DESTİNASYON OLMALI”

Kayseri’den Ercan’a direkt uçuşlar yapılmasının en büyük temennileri olduğunu kaydeden Tatar, “KKTC turizmi Kayseri için de bir numaralı destinasyon olmalı” dedi.

Gönül birliğinin gelişmesinin temennisini dile getiren Tatar, KKTC’den selamlarını da paylaştı.

BÜYÜKSİMİTCİ

Toplantıda açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Cumhurbaşkanı Tatar’ı odada ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, Tatar’ın haklı mücadelesinde destekçileri olduğunu vurguladı. Büyüksimitci, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin Türkiye’nin de mücadelesi olduğunu kaydetti.

Büyüksimitci, açılış konuşmasında yaptığı sunumda, Kayseri’nin ihracat rakamları ve projeleri hakkında da bilgi verdi. Büyüksimitci, güçlü bir KKTC ekonomisi için her türlü iş birliğine hazır olduklarının da altını çizdi.

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Son Güncelleme: 28.01.2022 13:12
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