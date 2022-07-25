Tatar istifa etmelidir!

Ersin Tatar ve ekibi da özür dileyip istifa etmelidir. Devlet Piyangolarında yapılan hata üzerine açıklama yapan piyangolar Müdürü Osman Uzun gereğini yapıp görevinden istifa edeceğini açıklamasının ardından gözler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve ekibine çevrilerek aynı davranışı onlarından göstermesine çevrildi.

Bu bağlamda Kudret Özersay da bir açıklama yaparak Tatar'dan gereğini yapmasını talep etti.

ZİYA EMİR GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Emir de sosyal medyadan çağrı yaparak Ersin Tatar ve ekibini Osman Uzun gibi davranarak Şehitlerimizden özür dileyerek istifa etmeye davet etti.

ALIN SİZE BİR SKANDAL DAHA!

Piyangolar Dairesi, Erenköy Direnişi'nin 58. yıldönümü nedeniyle çıkardığı 8 Ağustos tarihli piyango biletlerine Erenköy mücahitleri diye yanlışlıkla EOKA mensubu Rum askerlerin fotoğrafını basmasının ardından HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ndan konu ile ile ilgili sosyal medya hesabından dikkat çekici paylaşım geldi. Özersay’ın fotoğraflarla da destekleyerek yaptığı paylaşım şu şekilde;

Aynı hatayı Cumhurbaşkanlığı da yapmış maalesef. 20 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanarak yayınlanan 20 Temmuz videosunda da aynı fotoğrafı, yani EOKA milislerinin fotoğraflarını mücahitlerin fotoğrafıymış gibi kullanmışlar maalesef. Sayın Tatar açıklamasında “bu saygısızlık affedilemez, kimse Erenköy direnişini küçük düşüremez” demişti, maalesef Cumhurbaşkanlığı buna sebebiyet vermiş oldu! o zaman Cumhurbaşkanlığı bağlamında da gereğini yapmanız gerekir.

Bu sabah Avrupa Gazetesinin ortaya çıkardığı skandalın bir diğer versiyonu da bu videodur maalesef.

Sayın Tatar ve sayın Üstel’e çağrımdır. Derhal Halktan ve özellikle Erenköy mücahitlerinden ÖZÜR DİLEYİN. Ve bu özrünüzü 8 Ağustos törenleri sırasında orada, tören alanında Erenköy gazilerinin ve şehitlerin ailelerinin önünde tekrar edin.

Milliyetçilik belirli değerlere, tarihe ve devletin itibarına sahip çıkmayı gerektirir. Bu ÖZENSİZLİK, LİYAKAT OLMAKSIZIN YAPILAN ATAMALAR ve VURDUMDUYMAZLIK devletin değil itibarını korumak, bilakis ALTINI OYMAKTADIR.