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Tatar: “Hava sahamıza kimse el uzatamaz”

TATAR, RUM YÖNETİMİ’NİN HAVA SAHASINI KAPATMA KARARINA KKTC HAVA SAHASINI DA DÂHİL ETMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

01 Mart 2022 Salı 18:45
Tatar: “Hava sahamıza kimse el uzatamaz”

 Ersin Tatar, Rum Yönetimi’nin hava sahasını kapatma kararına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasını da dâhil etmesine tepki gösterdi. Tatar, “Hava sahamıza kimse el uzatamaz” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya yönelik yaptırımlar çerçevesinde AB ülkeleri, pek çok diğer ülke ve Güney Kıbrıs’ın, Rus uçaklarına hava sahalarını kapatma kararı aldıklarını belirterek, bunun yetki ve sorumluluğunun bu kararı alan ülkelere ait olduğunu kaydetti.
Tatar, Rum Yönetimi’nin aldığı hava sahası kararına, KKTC’nin ulusal hava sahasını da eklemesinin ve bu yönde haritalar yayınlamasının ise kabul edilemez olduğunu vurguladı.
“RUM YÖNETİMİ’NİN BİZİM ADIMIZA KARARLAR ALMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ”

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Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında, “Rum Yönetimi’nin, KKTC topraklarında ve ulusal hava sahasında egemen eşitliğimiz, eşit statümüz ve 1960’ta kazandığımız müktesep haklarımız hilafına herhangi bir tasarrufta bulunması ve bizim adımıza kararlar alması söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.
“BOŞUNA BİR GAYRET”
Cumhurbaşkanı Tatar, kendisini Kıbrıs’ın tek sahibi olarak gören Rum Yönetimi’nin, bu şekilde bir karar alması, KKTC’nin egemenlik haklarına el uzatması ve dünya kamuoyunu aldatmaya çalışmasının boşuna bir gayret olduğunu kaydetti.
 

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Son Güncelleme: 01.03.2022 18:56
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