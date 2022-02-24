Tatar: “Hatay ile gönül birliği ve çeşitli alanlardaki temaslar devam edecek”

CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR, HATAY DÖRTYOL TİCARET VE SANAYİ ODASI HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, ülkede Hatay kökenli kardeşlerinin yaşadığını ve Hatay’a yaptığı ziyaretlerde yakın ilişkilerin pandemiye rağmen devam ettiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile Hatay Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası’nın karşılıklı iş birliği içinde yürüteceği çalışmaların önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Hatay ile gönül birliğinin ve çeşitli alanlarda temasların devam edeceğini dile getirdi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki krize de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bu krizin ve başlayan savaşın en erken zamanda son bulmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un KKTC ile ilgili ifadelerine yönelik Rum tarafının, Lavrov’un değerlendirmesiyle KKTC’nin statüsünü yükselttiğini belirterek tepki verdiğini anlattı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki kurucu ortağından biri olan Kıbrıs Türk halkının yıllardır mücadele verdiğini kaydeden Tatar, tarihe bakıldığında Kıbrıs Türklerinin hiçbir zaman Rumlar tarafından yönetilmediğini ve adanın yönetiminin paylaşıldığını belirtti.

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Hatay Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan Yıldırım da, odanın geçmişi ve yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.