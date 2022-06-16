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Tatar: “Haklı mücadelemizin size ilham kaynağı olmasının gururunu yaşıyoruz”

16 Haziran 2022 Perşembe 16:00
Tatar: “Haklı mücadelemizin size ilham kaynağı olmasının gururunu yaşıyoruz”

Tatar: “Haklı mücadelemizin size ilham kaynağı olmasının gururunu yaşıyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Irak-Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre kabuldeki konuşmasına, kendisine yapılan anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, “En büyük gücümüz Anavatan Türkiye” dedi.

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Rum-Yunan ikilisinin yaptığı baskıların, adanın Yunanistan’a bağlanmasına yönelik olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’ne çok acılar yaşatıldığını ifade ederek insanlık dışı muameleye maruz bırakıldığını da sözlerine ekledi.

-“Şu anda verilen mücadele Türk-Yunan dengesini korumak adınadır”

Cumhurbaşkanı Tatar; “Haklı mücadelemizde, dünyadaki bütün Türklerin desteği bizim için çok değerlidir. Bu mücadelenin de size ilham kaynağı olması ayrıca mutluluk ve gurur vericidir. Biz, büyük Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız. Şu anda verilen mücadele de Türk-Yunan dengesini korumak adınadır. Buradaki ulusal duruşumuz ve onurumuz Türklük dünyası için de önemlidir. Güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte nerede olursak olalım varlığımız ve pozisyonumuz, olumlu bir şekilde etkilenir. Benim siyasetim ve vizyonum budur” diyerek Irak-Türkmen cephesi başkan ve heyetine teşekkür etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ve Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya da hazır bulundu

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Son Güncelleme: 16.06.2022 20:29
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