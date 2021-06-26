Tatar, Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyecek

Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyerek, Guterres ile görüşmesi ve gerçekleştirdiği temasları değerlendirecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres dün öğle saatlerinde bir görüşme gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaret sırasında karşılaştığı Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile de kısa bir sohbet yapmıştı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan görüşme sonrasında yapılan açıklamada, Tatar, Kıbrıs’ta iki taraf arasında ortak zemin olup olmadığının tespitine yönelik BM Genel Sekreteri’nin yürütmekte olduğu çabaya teşekkür ederek, Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutumunu sürdüreceğini belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkı ve Rum halkının günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara Kıbrıs Rum tarafı ile birlikte çözüm bulmayı önemsediğini, üzerinde uzlaşılacak güven yaratıcı önlemlerin uygulanması ve çeşitlendirilmesine hazır olduğunu Guterres’in dikkatine getirdiğini kaydetti.