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Tatar, Elazığ'da temaslarda bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adalet, eşitlik ve Kıbrıs'ın gerçeklerine göre bir anlaşma istediklerin belirtti.

04 Temmuz 2021 Pazar 16:45
Tatar, Elazığ'da temaslarda bulundu

Elazığ'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin önde gelen basın kuruluşlarına açıklamalarda bulundu.

Tatar, "Kıbrıs 'ta adalet ve eşitlik istiyoruz. Kıbrıs'ın gerçeklerine göre bir anlaşma istiyoruz" dedi.

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Kıbrıs 'ta bir anlaşmanın yan yana yaşayan iki ayrı devletin işbirliği ile mümkün olduğuna vurgu yapan Tatar, müzakere yoluyla varılacak bir anlaşmanın herkesin faydasına olacağını ancak federasyon defterinin kapandığını kaydetti.

20 Temmuzda Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıldönümünün kutlanacağını hatırlatan Tatar, "Sayın Erdoğan büyük bir heyetle KKTC'yi ziyaret edecek ve önemli mesajlar verecek. Kıbrıs Türkü'nün Turkiye ile bağları kopamaz" dedi.

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Son Güncelleme: 04.07.2021 17:25
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