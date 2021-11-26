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Tatar, ekonomist ve finans uzmanlarıyla toplantı yaptı

26 Kasım 2021 Cuma 21:15
Tatar, ekonomist ve finans uzmanlarıyla toplantı yaptı

TATAR: “OLAYA SEYİRCİ DEĞİLİM”

“DEĞERLENDİRMELER HÜKÜMETE İLETİLECEK”

“GEREKLİ İSTİŞARELERDE BULUNACAĞIM”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ekonomist ve finans uzmanlarıyla Cumhurbaşkanlığı’nda toplantı yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, büyük bir döviz krizi yaşandığını belirterek, “Olaya seyirci değilim” dedi. Hükümete bazı önerilerde bulunacağını dile getiren Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile de sürekli görüştüğünü ve döviz krizi bağlamında nasıl tedbirler alınabileceğinin ele alındığını ifade etti.

“Dışsal bir şok vardır” vurgusu yapan Tatar, bunun yönetilmesinin sanıldığı kadar kolay olmadığına dikkat çekti.

“Bunun çeşitli boyutları vardır. Türkiye Cumhuriyeti ile yapılacak olan görüşmeler vardır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda da sorumluluk içerisinde Cumhurbaşkanı olarak gerekli istişarelerde bulunacağını söyledi.

Basına verilen bilgiye göre, toplantıya; “akademisyen, ekonomist Vedat Yorucu, emekli akademisyen,  ekonomist Özay Mehmet, akademisyen, finans uzmanı Derviş Kırıkkaleli, Halk Bankası Ülke Müdür Yardımcısı Kenan Şahin, ekonomist ve iş insanı Ahmet Ratip, hazine uzmanı, bankacı Emre Değirmencioğlu, Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı, Albank Genel Müdürü Ahmet Karavelioğlu ve öğretim üyesi, finans uzmanı Kaan Kutlay” katıldı.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, ekonomist ve finans uzmanlarıyla toplantı yaptıklarını belirterek, hükümete bazı önerileri olacağını kaydetti.

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Büyük bir döviz krizi yaşandığını dile getiren Tatar, 5 seneye yakın Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık yaptığına dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı olarak bazı tavsiyelerde bulunmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

“Olaya seyirci değilim” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile de sürekli görüştüğünü ve döviz krizi bağlamında nasıl tedbirler alınabileceğinin ele alındığını ifade etti.

Bütçe görüşmelerini de izlediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, değerlendirmelerin bilinci içerisinde olduğunu söyledi. Bütçe açığının ne durumda olduğunu gayet iyi bildiğini vurgulayan Tatar, dövizin buna nasıl etkisinin olacağının hesabının yapıldığını ve bunu yakından izlediğini belirtti.

“DIŞSAL BİR ŞOK VAR”

Bugün de ülkedeki ekonomistlerle toplantı yaparak, görüşlerini aldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Dışsal bir şok vardır burada, kur nedeniyle sistemde etki yaratmış bir durum söz konusudur” ifadelerini kullandı.

Bunun yönetilmesinin sanıldığı kadar kolay olmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bunun bir süreci olacağını ancak bazı tedbirlerin alınmasında tavsiyelerini sürdürdüğünü dile getirdi.

“Bunun çeşitli boyutları vardır. Türkiye Cumhuriyeti ile yapılacak olan görüşmeler vardır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda da sorumluluk içerisinde Cumhurbaşkanı olarak gerekli istişarelerde bulunacağını söyledi.

Bugünkü toplantıda bazı değerlendirmeler yapıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bunların hükümete iletileceğini kaydetti.

“TOPLANTILAR SÜRECEK”

Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomiyle ilgili toplantıların farklı isimlerle sürdürüleceğini de ifade etti.

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Son Güncelleme: 26.11.2021 22:36
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