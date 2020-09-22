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TATAR: “EKİMİN İLK HAFTASI TAMAMLANACAK”

 Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarıyla yapımı devam eden Acil Durum Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

22 Eylül 2020 Salı 12:06
TATAR: “EKİMİN İLK HAFTASI TAMAMLANACAK”
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Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve beraberindekilerle bu sabah saat 09.00’da Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi (LBNDH) yanındaki inşaat alanına gitti.

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Tatar buradaki inceleme öncesi basına yaptığı açıklamasında, COVİD-19 salgını sonrasında yaşanabilecek her türlü afetlerde de hizmet verebilecek Acil Durum Hastanesi’nin yapımının Ekim ayının ilk haftası tamamlanacağını ve KKTC sağlık sisteminin önemli bir ayağı olacağını söyledi.

Dünyanın birçok bölgesinin aksine, KKTC’de Covid-19 salgınının kontrol altında olduğunu vurgulayan Tatar, Sağlık Bilim Kurulları ve Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyeleri doğrultusunda hükümetin gerekli tedbirleri almaya devam ettiğini belirtti.

KKTC’de bu şekilde tam teşekküllü bir hastanenin kurulmasının aynı zamanda TC’nin dünyaya verdiği bir mesaj olduğunu ifade eden Tatar, inşaat çalışmaları sırasında bir işçinin yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü de dile getirdi ve merhumun yakınlarına başsağlığı diledi.

Tatar, bir soru üzerine Kıbrıs’ın bugün geldiği noktada bir Doğu Akdeniz, bölge ve ulusal çıkarlar meselesi haline geldiğine işaret ederek, günümüzde hem Kıbrıs’ın hem de KKTC’nin öneminin arttığını, hem TC hem KKTC hükümetlerinin Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını ve refahını korumak için elinden geleni yaptığını belirtti.

Ülkedeki su sıkıntısına da değinen Tatar, 6 aydan beri denizde yapılan onarım çalışmalarının artık sona yaklaştığını ve 25 Eylül itibarıyla Türkiye’den gelen suyun Geçitköy barajına akması için gayretlerin en üst noktaya çıkarıldığını aktardı.

Pandemi mücadelesinde adeta gecesini gündüzüne katarak çalışan Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarına da teşekkür ettiğini belirten Tatar, KKTC’nin sağlıkta herhangi bir olağanüstü duruma karşı hazırlıklı bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi oto park alanının arkasında yer alan Acil Durum Hastanesi, 64 tek kişilik duşlu oda, 24 yoğun bakım, 12 acil servis gözlem yatağı ile toplamda 100 yatak kapasitesine sahip olacak. Hastanede tam donanımlı 6 ameliyathane bulunacak.

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Son Güncelleme: 22.09.2020 12:39
Anahtar Kelimeler:
Pandemi Hastanesi
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