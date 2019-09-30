banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105438
ALTIN
270.030
DOLAR
5.6448
STERLİN
6.9487
EURO
6.1672
Owoyal cinayetiyle ilgili aranan zanlı tutuklandı
ARANAN CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI
3 milyon TL KKTC’ye çıktı
3 MİLYON TL KKTC’YE ÇIKTI
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU

Tatar: “Devletimizin değeri bilinmeli“

KKTC Alevi Kültür Merkezi Aşure etkinliği düzenledi…

Tatar: “Devletimizin değeri bilinmeli“

KKTC Alevi Kültür Merkezi Aşure etkinliği düzenledi…

30 Eylül 2019 Pazartesi 04:25
Tatar: “Devletimizin değeri bilinmeli“

banner317
KKTC Alevi Kültür Merkezi Aşure etkinliğinde konuşan Başbakan Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında farklı kültürlerin, inanç özgürlüğünün en iyi şeklide idrak edilmesi ve herkesin dilediği gibi yaşaması bizim devletimizin erdemidir. Dolayısıyla birbirimize kenetlenerek, hoşgörü içerisinde çalışmalarımızı yürütelim” dedi… KKTC Alevi Kültür Merkezi Aşure etkinliği düzenledi… Merkezin Cihangir’deki Cemevi kültür kompleksinde düzenlenen etkinlikte birlik ve beraberlik mesajı verildi, aşure dağıtıldı. Saygı duruşu ile başlayan etkinlikte ardından konuşmalara geçildi Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Başbakan Ersin Tatar yaptığı konuşmada “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında farklı kültürlerin, inanç özgürlüğünün en iyi şeklide idrak edilmesi ve herkesin dilediği gibi yaşaması bizim devletimizin erdemidir. Dolayısıyla devletimizin değerini iyi bilelim” dedi. Başbakan Tatar, “Bu devletin hoşgörüsü ile bütün bu başarılar imza atıyoruz ve elbette uzun yıllardan beridir hepimizin birlikte çalışması ile bu cemevinin yaratılmasında çok sayıda insanının katkısı vardır ama günün sonunda KKTC’nin güçlenebilmesi imkanlarının daha artırılabilmesi ve o nisbette bütün kültürlere, bütün özgürlüklere ve haliyle insanlarımıza katkı yaparak onların yaşamlarına bu güzelliklerin katılması hepimizin ortak dileği ve temennisidir” dedi. Konuşmasında “Birbirimizi sevelim, ama geldiğimiz yeri hiçbir zaman unutmayalım” ifadelerini de kullanan Başbakan Ersin Tatar, “1571’ten beridir buraya gelenler hep aynı milletin, aynı kültürün aynı inanç özgürlüğünün insanlarıdır. Dolayısıyla birbirimize kenetlenerek, hoşgörü içerisinde çalışmalarımızı yürütelim” dedi. 

Son Güncelleme: 30.09.2019 10:29
Anahtar Kelimeler:
KktcErsinTatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 milyon TL KKTC’ye çıktı
3 milyon TL KKTC’ye çıktı
Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, Gazeteci-yazar Çakmak’ı Kabul Etti
Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, Gazeteci-yazar Çakmak’ı Kabul Etti
Memur-sen Üyeleri  Türkiye Kamu-sen Aracılığıyla Ferdi Kaza Sigortası Kapsamına Alınıyor
Memur-sen Üyeleri  Türkiye Kamu-sen Aracılığıyla Ferdi Kaza Sigortası Kapsamına Alınıyor
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Lefkoşa'da korkutan kaza!
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali “hüzün Ana Ve Çocukları”  oyunuyla Sona Erecek
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali “hüzün Ana Ve Çocukları”  oyunuyla Sona Erecek
Belediyeler Birliği Heyeti, Ankara Ve Eskişehir’de Temaslarda Bulundu
Belediyeler Birliği Heyeti, Ankara Ve Eskişehir’de Temaslarda Bulundu
Zeysan, Zeytin Üreticilerini Uyardı...
Zeysan, Zeytin Üreticilerini Uyardı...
Elektrik kesintisi var!
Elektrik kesintisi var!
Başbakan Tatar, Andaç’ın ölümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Başbakan Tatar, Andaç’ın ölümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Basın mensubunun darp edilmesi…
Basın mensubunun darp edilmesi…

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim