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Tatar'dan Rumlara itidal çağrısı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş’ta çektiği müzik klibi nedeniyle Güney Kıbrıs’ta tehdide varan saldırılara hedef olan Kıbrıslı Türk müzisyen Nihayet Elibol ile çevrimiçi bir görüşme yaptı.

20 Kasım 2021 Cumartesi 14:15
Tatar'dan Rumlara itidal çağrısı

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Nihayet Elibol’u ve ekibini çektikleri klip nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ta çekilen müzik klibi sonrası Rum tarafından tehdit ve hakarete varan birçok saldırıya maruz kalan Nihayet Elibol’a yönelik yapılan insanlık dışı bu tavırların bağnaz bir zihniyetin ürünü olduğunu belirtti, saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Sanatçı tarafından çekilen eserin herhangi bir siyasi kaygı taşımadığını, tamamen sanatsal gailelerle hazırlandığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, çekim mekanın sırf Maraş olması nedeniyle yapılan saldırıların herhangi bir mantıksal zemini bulunmadığını kaydetti.

Sanatın; “dünya insanlığının evrensel bir dili” olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, üretilen bir esere karşı bile tahammül edemeyen bu zihniyetin, gerek bölge, gerekse dünya barışı önündeki en büyük tehdit olduğunu ifade etti, sanata ve farklılıklara hoşgörünün, uygar yaşamın en önemli olgularından biri olduğunu dile getirdi.

RUMLARA “İTİDAL” ÇAĞRISI

Kıbrıslı Türk müzisyen Nihayet Elibol’un asla yalnız olmadığını, gerek Cumhurbaşkanı olarak kendisinin, gerekse Kıbrıs Türk Halkı’nın Nihayet Elibol’un yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, üretilen bir eserin siyasetle bağdaştırılarak bu denli büyük saldırılara gerekçe gösterilmesini eleştirdi.

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Hoşgörü, sağduyunun hüküm sürmesinin önemine dikkat çekerek Rumlara itidal çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Nihayet Elibol’un çalışmalarının arkasında olduklarını vurguladı.

“MARAŞ AÇILIMIYLA DÜNYA İNSANLIĞINA HİZMET EDİLDİ”

Maraş açılımıyla dünya insanlığına hizmet edildiğini, Rumlara Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuru yapıp hak sahiplerine mülklerine dönme fırsatı sunduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bu bağlamda Maraş açılımının ne denli önemli bir adım olduğunun bir kere daha gözler önüne serildiğinin altını çizdi.

Elibol da, Cumhurbaşkanı Tatar’a verdiği destek ve gösterdiği yakın alaka nedeniyle teşekkür etti

Rumların yapmış oldukları birçok şikayet nedeniyle parçanın yayından kaldırıldığını kaydeden Nihayet Elibol, yaşanan saldırılara anlam veremediğini ifade ederek, bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın önderliğinde, kendisine Kıbrıs Türkü’nün sahip çıkmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Elibol, Cumhurbaşkanı Tatar’a vermiş olduğu destek ve gösterdiği yakın alaka nedeniyle teşekkürlerini iletti.

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Son Güncelleme: 20.11.2021 16:24
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