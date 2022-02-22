Tatar, Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol maçını izledi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Koopspor ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol maçını izledi.
Tatar, Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol maçını izledi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Koopspor ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol maçını izledi.
22 Şubat 2022 Salı 14:30
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı izleyen Cumhurbaşkanı Tatar, 67-58’lik skorla biten maçın galibi Koopspor Basketbol Takımı oyuncularına madalya ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı takdim ederek bütün sporculara teşekkür etti.
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