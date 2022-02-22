Tatar, Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol maçını izledi

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı izleyen Cumhurbaşkanı Tatar, 67-58’lik skorla biten maçın galibi Koopspor Basketbol Takımı oyuncularına madalya ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı takdim ederek bütün sporculara teşekkür etti.