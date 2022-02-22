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Tatar, Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol maçını izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Koopspor ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol maçını izledi.

22 Şubat 2022 Salı 14:30
Tatar, Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol maçını izledi

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Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı izleyen Cumhurbaşkanı Tatar, 67-58’lik skorla biten maçın galibi Koopspor Basketbol Takımı oyuncularına madalya ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı takdim ederek bütün sporculara teşekkür etti.
 

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Son Güncelleme: 23.02.2022 09:03
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