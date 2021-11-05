banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
2020-2021 Üretim Yılı Kuraklık Tazminatları ödendi
Kuraklık tazminatları ödendi
3 sendika bugün grevde
3 sendika bugün grevde
Kıbrıs Özel Temsilcisi nihayet atandı
Özel temsilci nihayet atandı
Sedat Peker bizimle kafa mı buluyor?
Sedat Peker bizimle kafa mı...
banner376

Tatar, Ankara Ticaret Odası heyetiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gürsel Baran başkanlığındaki Ankara Ticaret Odası heyetiyle görüştü.

05 Kasım 2021 Cuma 18:30
Tatar, Ankara Ticaret Odası heyetiyle görüştü

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, geçen haftalarda Ankara ziyareti kapsamında Ankara Ticaret Odası Meclisi’ne katıldığını anımsatarak, Ankara Ticaret Odası heyetini ülkede görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gazimağusa’nın Maraş açılımı sonrası turizm potansiyelinin artacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin tarihi ve kültürel değerleriyle Türkiye için önemli bir destinasyon olduğunu belirtti.

banner341
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nden 50 bin öğrencinin üniversitelerde eğitim gördüğünü kaydederek, bu sayının artmasını temenni etti. Türkiye ile yakın ilişkilerin ve temasların sürmesi ve pekişmesinin önemini yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanlarının ve girişimcilerin her türlü sektörde yatırım yapmalarının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin tecrübesinin KKTC’ye katkı koyduğunu ifade ederek, fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Pandemi sonrası ekonominin yükselişe geçeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin ticaret ve yatırım potansiyelinin artmasını temenni etti.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran de konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Türkiye’de çok sevilip sayıldığına işaret ederek ortaya koyduğu siyasete de destek belirtti.

banner360
Son Güncelleme: 05.11.2021 19:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, Kıbrıs Şehitleri Platformu etkinliğine katıldı
Tatar, Kıbrıs Şehitleri Platformu etkinliğine katıldı
Başbakan Sucuoğlu başbakanlıkta
Başbakan Sucuoğlu başbakanlıkta
Altuğra, kendisine destek verenlere teşekkür etti
Altuğra, kendisine destek verenlere teşekkür etti
UBP – DP koalisyonu KKTC’nin 25’inci hükümeti, Sucuoğlu 15’inci başbakanı oldu
UBP – DP koalisyonu KKTC’nin 25’inci hükümeti, Sucuoğlu 15’inci başbakanı oldu
Arıklı görevi Atun’a devretti
Arıklı görevi Atun’a devretti
Kuir Kıbrıs, CTP milletvekilleriyle görüştü
Kuir Kıbrıs, CTP milletvekilleriyle görüştü
“KKTC’de Kanser Kayıtçılığı ve Kanser Tarama Projesi” tanıtıldı
“KKTC’de Kanser Kayıtçılığı ve Kanser Tarama Projesi” tanıtıldı
Sucuoğlu basın açıklaması yaptı
Sucuoğlu basın açıklaması yaptı
Lokmacı kapısı 9-11 Kasım’da geçişlere kapalı
Lokmacı kapısı 9-11 Kasım’da geçişlere kapalı
Okullardaki haftalık covid-19 raporu
Okullardaki haftalık covid-19 raporu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim