Tatar, Ankara Ticaret Odası heyetiyle görüştü

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, geçen haftalarda Ankara ziyareti kapsamında Ankara Ticaret Odası Meclisi’ne katıldığını anımsatarak, Ankara Ticaret Odası heyetini ülkede görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gazimağusa’nın Maraş açılımı sonrası turizm potansiyelinin artacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin tarihi ve kültürel değerleriyle Türkiye için önemli bir destinasyon olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nden 50 bin öğrencinin üniversitelerde eğitim gördüğünü kaydederek, bu sayının artmasını temenni etti. Türkiye ile yakın ilişkilerin ve temasların sürmesi ve pekişmesinin önemini yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanlarının ve girişimcilerin her türlü sektörde yatırım yapmalarının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin tecrübesinin KKTC’ye katkı koyduğunu ifade ederek, fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Pandemi sonrası ekonominin yükselişe geçeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin ticaret ve yatırım potansiyelinin artmasını temenni etti.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran de konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Türkiye’de çok sevilip sayıldığına işaret ederek ortaya koyduğu siyasete de destek belirtti.