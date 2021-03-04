banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Liyakat anlayışınız bu mu sizin?
Liyakat anlayışınız bu mu sizin?
İki devletlilikten geri adım yok
İki devletlilikten geri adım yok
PCR testleri mahkemelik oldu!
PCR testleri mahkemelik oldu!
İkisi bir arada (aşı+KIB-TEK)
İkisi bir arada (aşı+KIB-TEK)
banner376

Taşımacıların eylemi sürüyor

Maliye Bakanı Dursun Oğuz eylemcileri görüşmeye çağırdı..

04 Mart 2021 Perşembe 14:20
Taşımacıların eylemi sürüyor
banner337
banner391

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) pandemi nedeniyle çalışamadıklarından dolayı seyrüsefer, muayene, T izin belgesi ücreti, yıllık vergi, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinden muafiyet talepleri yanıtsız kaldığı gerekçesiyle önceki gün Lefkoşa’da başlattığı araçlı eyleme devam ediyor.

“Araçlarımızı devretmeye getiriyoruz, çünkü ödeyemiyoruz” sloganıyla eylem yapan birlik, KKTC ve Türk bayrakları astıkları çok sayıda otobüs ve minibüslerle Başbakanlık önündeki eylemine zaman zaman ateş yakarak, aynı zamanda sloganlar ve müzik yayını yaparak devam ediyor.

Birlik üyeleri bu sabah Başbakanlık önünde “Başbakan dışarı” sloganlarıyla, Başbakan Ersan Saner’in Başbakanlık önüne gelip kendileriyle görüşmesi talebinde bulundu. Korna sesleri ve marşlarla protestolara devam eden eylemciler, kurdukları eylem çadırı önünde lastik ve maket otobüs yakarak tepkilerini dile getirdiler.

Bu sırada Başbakanlık önünde gerginlik yaşandı.

Eylemciler, bir otobüsü Başbakanlık kapısına sürdü. Polis, eylemcilere otobüsün önünde durarak müdahale etti.

banner341
Tansiyonun yükselmesinin ardından eylemciler tepkilerini belirtmek üzere Başbakanlık önünde pankart yaktı.

DURSUN OĞUZ BİRLİK YÖNETİMİNİ GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRDI

Bu arada Başbakan’la görüşme talepleri karşılıksız kalan eylemcilerden bir heyeti Maliye Bakanı Dursun Oğuz Maliye Bakanlığında görüşmeye çağırdı.

banner360
Son Güncelleme: 04.03.2021 15:30
Anahtar Kelimeler:
Taşımacıların Eylemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ: St.Hilarion konusunda yardıma hazırız
DAÜ: St.Hilarion konusunda yardıma hazırız
LAÜ Lisansüstü programlarıyla geleceğinize liderlik edin
LAÜ Lisansüstü programlarıyla geleceğinize liderlik edin
KIB-TEK'ten duyuru
KIB-TEK'ten duyuru
Girne-Güzelyurt yolunda yeni hız tespit kamerası
Girne-Güzelyurt yolunda yeni hız tespit kamerası
Bakan Üstel Meclis'te konuştu
Bakan Üstel Meclis'te konuştu
İşverenlere online kolaylık!
İşverenlere online kolaylık!
Eczacılar Anı Ormanı oluşturulacak
Eczacılar Anı Ormanı oluşturulacak
Meclis çalışmaları sürüyor
Meclis çalışmaları sürüyor
İhtiyaçlı 164 kişiye gıda yardımı
İhtiyaçlı 164 kişiye gıda yardımı
Nesli tükenen Akdeniz fokunun üreme alanı Kuzey Kıbrıs’ta keşfedildi
Nesli tükenen Akdeniz fokunun üreme alanı Kuzey Kıbrıs’ta keşfedildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim