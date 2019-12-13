Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde ithal ürünlerde 2, yerlide ise 3 üründe limüt üstü kalıntı tespit edildi.
Tarım Dairesinin 6 - 12 Aralık tarihlerini kapsayan analiz sonuçlarına göre, ithal 47 üründen 2’sinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Onbaşı İşletmeleri Ltd.’e ait elma (STK) firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi.
Yıldırım köyü sakinlerinden Hüseyin Kocabaşoğlu’na ait çilek ve Tepebaşı köyü sakinlerinden Mürsel Çakır’a ait salatalıkta limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler imha edildi.
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13 Aralık 2019 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma (Granny Smith)
|
Temiz
|
2
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma (Golden)
|
Temiz
|
3
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
4
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Armut Ankara
|
Temiz
|
5
|
Halil Kasap Paz.Ltd.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
6
|
Halil Kasap Paz.Ltd.
|
İthal
|
Elma (Starking)
|
Temiz
|
7
|
Halil Kasap Paz.Ltd.
|
İthal
|
Elma (Golden)
|
Temiz
|
8
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma (Starking)
|
Temiz
|
9
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma (Golden)
|
Temiz
|
10
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Ankara Armut
|
Temiz
|
11
|
Pınarlı Tar. Hay.
|
İthal
|
Karanfil Sığır Besi Yemi
|
Temiz
|
12
|
Pınarlı Tar. Hay.
|
İthal
|
Manolya Besi Yemi
|
Temiz
|
13
|
Pınarlı Tar. Hay.
|
İthal
|
Menekşe Koyun Süt Yemi
|
Temiz
|
14
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Süt 19 Yemi
|
Temiz
|
15
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Menşeine İade
|
16
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
17
|
Holly Grains Ltd.
|
İthal
|
Soya Küsbesi
|
Temiz
|
18
|
Erkan Gök
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
19
|
Erkan Gök
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
20
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
21
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
22
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
23
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
24
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
25
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Üzüm Red Globe
|
Temiz
|
26
|
TÜK
|
İthal
|
Koyun Süt Yemi
|
Temiz
|
27
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Besi Yemi 14
|
Temiz
|
28
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Süt 19 Yemi
|
Temiz
|
29
|
Kemal Tüccaroğlu
|
İthal
|
İç Antep Fıstığı
|
Temiz
|
30
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
31
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut (Ankara)
|
Temiz
|
32
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
33
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
34
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
35
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
36
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Menşeine İade
|
37
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Lolorosso
|
Temiz
|
38
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Lolorosso
|
Temiz
|
39
|
Pınarlı Tar. Hay.
|
İthal
|
Manolya Besi Yemi
|
Temiz
|
40
|
Pınarlı Tar. Hay.
|
İthal
|
Melisa Süt Yemi
|
Temiz
|
41
|
Pınarlı Tar. Hay.
|
İthal
|
Papatya Kuzu Büyütme Yemi
|
Temiz
|
42
|
Pınarlı Tar. Hay.
|
İthal
|
Menekşe Koyun Süt Yemi
|
Temiz
|
43
|
Pınarlı Tar. Hay.
|
İthal
|
Papatya Kuzu Büyütme Yemi
|
Temiz
|
44
|
Pınarlı Tar. Hay.
|
İthal
|
Menekşe Koyun Süt Yemi
|
Temiz
|
45
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Süt Besi Yemi
|
Temiz
|
46
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
47
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
48
|
Hüseyin Kocabaşoğlu
|
Yıldırım
|
Çilek
|
İmha
|
49
|
Burak Gürbüzcan
|
Demirhan
|
Beyaz Sarma
|
Kirli
|
50
|
Mustafa Bayramoğlu
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
51
|
Fahri Hayta
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
52
|
Fahri Hayta
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
53
|
Ali Cenap Oğur
|
Mormenekşe
|
Enginar
|
Temiz
|
54
|
İbrahim Bekir Ercan
|
Yeniboğaziçi
|
Domates
|
Temiz
|
55
|
İbrahim Bekir Ercan
|
Yeniboğaziçi
|
Biber Dolmalık
|
Temiz
|
56
|
Caner Özege
|
Gemikonağı
|
Yafa Portokal
|
Temiz
|
57
|
Hasan Öztoprak
|
Gaziveren
|
Greyfurt
|
Temiz
|
58
|
Caner Özege
|
Bağlıköy
|
Limon (İhracat)
|
Temiz
|
59
|
Caner Özege
|
Bağlıköy
|
Limon (İhracat)
|
Temiz
|
60
|
Mürsel Çakır
|
Tepebaşı
|
Salatalık
|
İmha
|
61
|
Osman Nuri
|
Çamlıbel
|
Roka
|
Temiz
|
62
|
Kemal Selim Doran
|
Aydınköy
|
Salatalık
|
Temiz
|
63
|
Naci Kandemir
|
Mağusa Bel.Paz.
|
Maydanoz
|
Temiz