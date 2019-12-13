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Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları

İthal ürünlerde 2, yerlide ise 3 üründe limüt üstü kalıntı tespit edildi.

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları

İthal ürünlerde 2, yerlide ise 3 üründe limüt üstü kalıntı tespit edildi.

13 Aralık 2019 Cuma 14:06
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde  ithal ürünlerde 2, yerlide ise 3 üründe limüt üstü kalıntı tespit edildi.
 
Tarım Dairesinin 6 - 12 Aralık tarihlerini kapsayan analiz sonuçlarına göre, ithal 47 üründen 2’sinde  limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Onbaşı İşletmeleri Ltd.’e ait elma (STK) firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi.

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Yerli ürünlerde 16 numuneden 13’ü temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Demirhan köyü sakinlerinden Burak Gürbüzcan’a ait lahananın hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Yıldırım köyü sakinlerinden Hüseyin Kocabaşoğlu’na ait çilek ve Tepebaşı köyü sakinlerinden Mürsel Çakır’a ait salatalıkta  limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler imha edildi.

       13 Aralık 2019 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma (Granny Smith)

Temiz

2

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma (Golden)

Temiz

3

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

4

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut Ankara

Temiz

5

Halil Kasap Paz.Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

6

Halil Kasap Paz.Ltd.

İthal

Elma (Starking)

Temiz

7

Halil Kasap Paz.Ltd.

İthal

Elma (Golden)

Temiz

8

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma (Starking)

Temiz

9

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma (Golden)

Temiz

10

SVS Tic. Ltd.

İthal

Ankara Armut

Temiz

11

Pınarlı Tar. Hay.

İthal

Karanfil Sığır Besi Yemi

Temiz

12

Pınarlı Tar. Hay.

İthal

Manolya Besi Yemi

Temiz

13

Pınarlı Tar. Hay.

İthal

Menekşe Koyun Süt Yemi

Temiz

14

TÜK

İthal

Sığır Süt 19 Yemi

Temiz

15

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Menşeine İade

16

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

17

Holly Grains Ltd.

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

18

Erkan Gök

İthal

Elma(Stk)

Temiz

19

Erkan Gök

İthal

Elma(Golden)

Temiz

20

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

21

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

22

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

23

SVS Tic. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

24

SVS Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

25

SVS Tic. Ltd.

İthal

Üzüm Red Globe

Temiz

26

TÜK

İthal

Koyun Süt Yemi

Temiz

27

TÜK

İthal

Sığır Besi Yemi 14

Temiz

28

TÜK

İthal

Sığır Süt 19 Yemi

Temiz

29

Kemal Tüccaroğlu

İthal

İç Antep Fıstığı

Temiz

30

SVS Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

31

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut (Ankara)

Temiz

32

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

33

Halil Kasap Paz.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

34

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

35

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

36

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Menşeine İade

37

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Lolorosso

Temiz

38

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Lolorosso

Temiz

39

Pınarlı Tar. Hay.

İthal

Manolya Besi Yemi

Temiz

40

Pınarlı Tar. Hay.

İthal

Melisa Süt Yemi

Temiz

41

Pınarlı Tar. Hay.

İthal

Papatya Kuzu Büyütme Yemi

Temiz

42

Pınarlı Tar. Hay.

İthal

Menekşe Koyun Süt Yemi

Temiz

43

Pınarlı Tar. Hay.

İthal

Papatya Kuzu Büyütme Yemi

Temiz

44

Pınarlı Tar. Hay.

İthal

Menekşe Koyun Süt Yemi

Temiz

45

TÜK

İthal

Sığır Süt Besi Yemi

Temiz

46

Selgün Tic.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

47

Selgün Tic.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

48

Hüseyin Kocabaşoğlu

Yıldırım

Çilek

 İmha

49

Burak Gürbüzcan

Demirhan

Beyaz Sarma

Kirli

50

Mustafa Bayramoğlu

İskele

Enginar

Temiz

51

Fahri Hayta

Mağusa

Domates

Temiz

52

Fahri Hayta

Mağusa

Salatalık

Temiz

53

Ali Cenap Oğur

Mormenekşe

Enginar

Temiz

54

İbrahim Bekir Ercan

Yeniboğaziçi

Domates

Temiz

55

İbrahim Bekir Ercan

Yeniboğaziçi

Biber Dolmalık

Temiz

56

Caner Özege

Gemikonağı

Yafa Portokal

Temiz

57

Hasan Öztoprak

Gaziveren

Greyfurt

Temiz

58

Caner Özege

Bağlıköy

Limon (İhracat)

Temiz

59

Caner Özege

Bağlıköy

Limon (İhracat)

Temiz

60

Mürsel Çakır

Tepebaşı

Salatalık

 İmha

61

Osman Nuri

Çamlıbel

Roka

Temiz

62

Kemal Selim Doran

Aydınköy

Salatalık

Temiz

63

Naci Kandemir

Mağusa Bel.Paz.

Maydanoz

Temiz

Son Güncelleme: 13.12.2019 21:37
Anahtar Kelimeler:
Haftalık Gıda Analiz Sonuçları
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